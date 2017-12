Xmas Block Party Im Fluxus treffen sich alte Freunde

Von red 24. Dezember 2017 - 16:17 Uhr

Weihnachten kehren alle heim zu ihren Familien – was liegt da näher, als am Vorabend eine große Weihnachtsparty zu feiern?





23 Bilder ansehen

Stuttgart - Zu einer ganz besonderen Ausgabe der Block Party hat am Samstag das Fluxus geladen: Bei der Xmas Block Party haben Stuttgarter und Nach-Stuttgart-Heimkehrer gemeinsam gefeiert. Das Motto war klar: „Time to meet some old friends“. Schon tagsüber konnte man im Cape Collins mit Weißwurstfrühstück, Punsch und Glühwein starten und sich die richtige Grundlage für die feierei am Abend schaffen.

Am Abend ging es dann im Tatti, im Holzapfel sowie im Riedmüller Craft Beer und im Cape Collins in gewohnter Manier weiter.

Wir haben die Bilder des Abends für Euch.