Xenia von Sachsen und mehr: Sommerhaus der Stars: Das machen die Promis aus Staffel eins heute

Bereits in die zehnte Runde geht "Das Sommerhaus der Stars" 2025. Die erste Staffel flimmerte im Sommer 2016 über den Bildschirm. Bei der Premiere lieferten die Promis einige hitzige Diskussionen ab. Und manche ereilte der berühmt-berüchtigte Trennungsfluch - inklusive dem Siegerpaar.
"Das Sommerhaus der Stars" feiert 2025 rundes Jubiläum: Ab dem 16. September geht das RTL-Erfolgsformat im TV in seine zehnte Staffel (vorab auf RTL+). Mit dabei sind unter anderem der Schauspieler Jochen Horst, Hot-Banditoz-Sänger Silva Gonzalez und Kult-Dschungelcamperin Hanka Rackwitz mit ihren Partnern. Aber wie geht es eigentlich den Paaren aus der ersten Staffel? Zur Premiere im Jahr 2016 zogen sieben Promi-Paare in das Sommerhaus. Als Sieger gingen Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr damaliger Freund Rajab Hassan hervor.