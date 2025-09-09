Xenia von Sachsen und mehr: Sommerhaus der Stars: Das machen die Promis aus Staffel eins heute

Bereits in die zehnte Runde geht "Das Sommerhaus der Stars" 2025. Die erste Staffel flimmerte im Sommer 2016 über den Bildschirm. Bei der Premiere lieferten die Promis einige hitzige Diskussionen ab. Und manche ereilte der berühmt-berüchtigte Trennungsfluch - inklusive dem Siegerpaar.

"Das Sommerhaus der Stars" feiert 2025 rundes Jubiläum: Ab dem 16. September geht das RTL-Erfolgsformat im TV in seine zehnte Staffel (vorab auf RTL+). Mit dabei sind unter anderem der Schauspieler Jochen Horst, Hot-Banditoz-Sänger Silva Gonzalez und Kult-Dschungelcamperin Hanka Rackwitz mit ihren Partnern. Aber wie geht es eigentlich den Paaren aus der ersten Staffel? Zur Premiere im Jahr 2016 zogen sieben Promi-Paare in das Sommerhaus. Als Sieger gingen Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr damaliger Freund Rajab Hassan hervor.

Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan Das Gewinnerpaar, das 2015 einen Sohn bekam, ging rund sechs Monate nach dem Triumph in der Sendung getrennte Wege. "Ja, wir haben uns getrennt. Aber wir bleiben Freunde und Kollegen", teilte die Nachfahrin von Friedrich August III. (1865-1932) damals mit. Rund sieben Jahre hielt ihre Beziehung.

Die Prinzessin nahm danach an weiteren TV-Formaten wie "Deutschland tanzt" (ProSieben)", "Kampf der Realitystars" (RTLzwei) und "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" (RTLzwei) teil. 2022 gewann sie zusammen mit Reality-Kollegin Melody Haase das Dating-Format "Swipe, Match, Love? - Realitystars im Datingfieber", im Februar 2025 war sie bei "Promi First Dates" zu sehen.

Im März 2024 zierte sie als erste Prinzessin hüllenlos den deutschen "Playboy". Inzwischen kehrte sie zu ihren Wurzeln als Sängerin zurück. Im Februar 2025 wurde bekannt, dass sie die neue Frontfrau der Eurodance-Band Sqeezer wird.

Thorsten und Alexandra Legat

Bei dem einstigen Fußballspieler Thorsten Legat und seiner Frau Alexandra hat der "Sommerhaus"-Fluch nicht zugeschlagen. Die Zweitplatzierten der ersten Staffel präsentieren sich immer wieder gerne verliebt auf den roten Teppichen. Vor dem Paar-Auftritt in der RTL-Show machte Thorsten Legat bereits mit seinem "Kasalla"-Auftritt im Dschungelcamp von sich reden. Seitdem hat er sich fest in der TV-Welt etabliert und von "Schlag den Star" (2016) über "Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?" (2020) bis hin zum "RTL Turmspringen" (2024) an zahlreichen Formaten teilgenommen. Allein 2025 war er bei "Eltons 12", "Ninja Warrior Promi-Special", "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" und "The Ultimate Hype" dabei.

Für viel Aufsehen sorgt das schwierige Verhältnis zu Sohn Nico, der ebenfalls in Reality-Sendungen mitmischt. Ende 2024 kam es zu einer denkwürdigen Vater-Sohn-Teilnahme in der dritten Staffel von "Das große Promi-Büßen".

Chris Töpperwien und Magey Kalley

Der durch "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" bekannt gewordene "Currywurstmann" Chris Töpperwien und die Musicaldarstellerin Magdalèna "Magey" Kalley schafften es zusammen auf den dritten Platz. Nach der Show waren sie noch weitere zwei Jahre zusammen. Die beiden Auswanderer hatten sich in den USA kennengelernt, 2014 folgte die Hochzeit. Im September 2018 gaben sie schließlich das Ehe-Aus bekannt.

Töpperwien fand mit Ehefrau Nicole sein neues privates Glück. Seit 2022 ist das Paar verheiratet, noch im gleichen Jahr kam der gemeinsame Sohn zur Welt. 2024 stand Töpperwien wegen Vorwürfen der Untreue und Veruntreuung vor dem Landesgericht Wiener Neustadt. Der Prozess endete mit einem Freispruch, wonach er sich erleichtert zeigte.

René und Maria Weller

Das Paar René und Maria Weller, das 2013 heiratete, belegte den vierten Platz und bewies auch danach seinen engen Zusammenhalt. Bis zum Tod des Ex-Profiboxers 2023 stand seine Ehefrau ihm zur Seite. Weller war unter anderem Deutscher Meister und zweifacher Europameister der European Boxing Union (EBU). Aufgrund seiner extravaganten Auftritte und Looks auch abseits des Boxrings erhielt der fünfmalige "Boxer des Jahres" den Beinamen "der schöne René". Im Sommer 2021 hatte Maria Weller, die ihren Mann bis zuletzt pflegte, mit "Bild" über die Demenzerkrankung ihres Mannes gesprochen.

Alexander und Angelina Posth

Der TV-Makler Alexander Posth und seine Frau Angelina verließen die Show freiwillig, nachdem sie vor laufender Kamera einen Schwangerschaftstest gemacht und erfahren hatten, dass ihr erstes gemeinsames Kind unterwegs ist. Angelina Posth wünschte sich Ruhe für die Schwangerschaft - und die gab es im "Sommerhaus" wenig. Denn bereits die erste Staffel zeigte, dass das Format ordentlich Konfliktpotential und Krawall bietet. Die Posths sahen sich mit heftigen Vorwürfen von Kandidatin Angelina Pannek (damals noch Heger) konfrontiert, die ihnen eine Scheinehe vorwarf. Daraufhin kündigte er rechtliche Konsequenzen an.

Nach dem "Sommerhaus" wurde es tatsächlich ruhiger um die Posths, die seit 2014 verheiratet sind. Das gemeinsame Kind komplettierte die Patchwork-Familie. Während Alexander Posth aus seiner ersten Ehe einen Sohn mit in die Beziehung brachte, hatte Angelina bereits zwei Kinder.

Hubert Kah und Ilona Magyar

Der Sänger Hubert Kah, der mit seinem Hit "Sternenhimmel" zu den Stars der Neuen Deutschen Welle in den 1980er Jahren zählte, und seine Freundin Ilona Magyar verließen das Haus aufgrund ihres Nikotinentzugs freiwillig. Während sie damit auf einen möglichen Sieg verzichten mussten, konnten sie zwei Jahre nach der RTL-Show ein persönliches Happy End feiern: Am 29. Mai 2018 heirateten sie im Standesamt in Reutlingen.

Rocco Stark und Angelina Heger

Der Schauspieler Rocco Stark und die Ex-"Bachelor"-Kandidatin Angelina Heger, heute Angelina Pannek, belegten den letzten Platz, hatten aber auf andere Weise die Nase vorn: Sie waren das erste Paar der Show, bei dem der Fluch zuschlug. Sie trennten sich bereits, bevor überhaupt die erste "Sommerhaus"-Folge über die Bildschirme geflimmert war. Die beiden kamen im Januar 2016 zusammen, fünf Monate später war schon wieder alles vorbei. "Es fällt mir sehr schwer das heute mitzuteilen, aber wir haben uns leider endgültig getrennt", teilte Stark damals via Facebook mit. Während es um ihn in den vergangenen Jahren ruhiger geworden ist, machte sie Schlagzeilen mit ihrem Familienglück. Seit 2020 ist sie mit dem einstigen "Bachelor" Sebastian Pannek verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.