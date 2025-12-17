Xavier Naidoo ist zurück: Diese Stars feierten bei seinem Comeback mit

Es ist wohl die umstrittenste Rückkehr des Jahres: Xavier Naidoo stand am Dienstagabend erstmals seit rund sechs Jahren wieder auf der Bühne. In Köln feierten ihn etwa 18.000 Fans, auch mehrere prominente Gäste wollten sich das Comeback nicht entgehen lassen.
2019 stand Xavier Naidoo (54) zum letzten Mal in der Festhalle Frankfurt auf der Bühne. Fast genau sechs Jahre später gab er in der Lanxess-Arena in Köln am Dienstagabend sein Konzert-Comeback. Dabei konnte der Sänger, der wegen umstrittener Äußerungen in die Kritik geraten war, auch auf prominente Unterstützung zählen.