1 Verlor Xavier Naidoo die Kontrolle, weil er heftig niesen musste? Foto: imago/Tinkeres

Xavier Naidoo soll am vergangenen Wochenende in Österreich einen Autounfall verursacht haben. Ein Fußgänger sei bei der Kollision verletzt worden, wie verschiedene österreichische Medien berichten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Xavier Naidoo (51) soll in Österreich in einen Autounfall verwickelt gewesen sein. Wie unter anderem die "Kronen Zeitung" meldet, soll der Musiker am Samstag (22. Juli) im oberösterreichischen Mühlviertel die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Fußgänger auf dem Gehweg gerammt haben. Der angeblich 39-jährige Mann sei gegen die Windschutzscheibe geschleudert und verletzt worden, habe das Krankenhaus jedoch laut Polizeibericht noch am selben Tag wieder verlassen können.