X-Reaktionen zur Nations League: „Der Zauber ist irgendwie verflogen“

14 Gelbe Karte für Adeyemi, Woltemade (links) durfte aber nur eine Halbzeit spielen. Foto: Marijan Murat/dpa

Deutschland unterliegt Frankreich im Spiel um Platz 3 in der Nations League 0:2. Im Netz wird diskutiert, ob mehr VfB-DNA zu einem anderen Ausgang geführt hätte.











Deutschland ist am Samstagnachmittag in der Nations League im Spiel um Platz 3 an Vize-Weltmeister Frankreich gescheitert. Die DFB-Elf verlor nach einem eigentlich guten Start in der MHP-Arena in Stuttgart mit 0:2. Fans kommentierten das Geschehen in sozialen Netzwerken wie X – auch viele VfB-Anhänger gaben ihren Senf dazu, standen doch mit Nick Woltemade oder Denis Undav auch einige Schwaben auf dem Platz. Aber warum nicht zusammen? Wir haben Reaktionen zu dieser und anderen Fragen eingefangen.