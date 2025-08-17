X-Reaktionen zum VfB vs. Bayern: „Und dieser Weltklassespieler soll 75 Millionen kosten?“

Der VfB Stuttgart ist am Samstagabend im Supercup auf den FC Bayern München getroffen – und hat 1:2 verloren. So wurde das Duell auf X diskutiert.

Am Samstagabend hat vor heimischer Kulisse in der MHP-Arena der Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München stattgefunden. Trotz eines starken Auftakts des VfB gingen die Bayern durch einen Fehler von Luca Jaquez in Führung. Luis Díaz sorgte später für das 2:0, während Jamie Lewelings Tor kurz vor Schluss nicht mehr ausreichte, um das Spiel ins Elfmeterschießen zu retten.

Das Spiel gewann aber wegen eines anderen emotional aufgeladenen Themas an Brisanz. Obwohl der VfB eine starke Vorsaison gespielt und den Pokalsieg erzielt hat, dominierten in den letzten Wochen vor allem die Spekulationen um den möglichen Abgang von Nick Woltemade die Schlagzeilen. Sein möglicher Abschied und das heutige Duell gegen den FC Bayern sorgten bei Fans und Medien für besondere Aufmerksamkeit. So bewerteten die Fans das Spiel auf der Plattform X.

Bereits vor Spielbeginn stand Nick Woltemade im Mittelpunkt:

Die erste Halbzeit begann dynamisch, doch letztlich zeigte sich Bayern als die stärkere Mannschaft. Nach Meinung dieses Users sind die Leistungen von Nick Woltemade zu schwach, um die vom VfB geforderte Summe zu rechtfertigen – gegen Upamecano wirkt er schlichtweg abgemeldet.

Dieser User wollte eigentlich nur ein gutes Fußballspiel sehen – stattdessen befürchtete er, 90 Minuten lang mit Transfergerüchten rund um Woltemade konfrontiert zu werden.

Während einige lieber den Pokal wollten...

..wurde andernorts weiter fleißig darum gepokert, wer Woltemade am Ende bekommt.

Ein anderer User konnte sich den Spott nicht verkneifen: „Und dieser Weltklassespieler soll 75 Millionen kosten?“

Und kaum war verkündet, dass Nick Woltemade beim VfB bleibt, bewies dieser User trockenen Humor – und sah kurzerhand einen Ersatz für ihn.

Manch ein User ist froh, dass die „Woltemade-Posse“ Geschichte ist – und sich nun alles wieder um den Fußball dreht.

Der Spott der User traf nicht nur Woltemade, sondern erwischte auch die Medienvertreter.

Für diesen User steht fest: Ein Jahr beim VfB wird Woltemade guttun – und wenn er danach den Verein verlässt, sei es völlig in Ordnung.

Die Niederlage im Supercup muss der VfB schnell abhaken, denn am kommenden Samstag geht es weiter: Dann gastieren die Weiß-Roten zum Bundesliga-Auftakt beim 1. FC Union Berlin (Anstoß: 15.30 Uhr). Nach dem ersten Härtetest wartet damit direkt die nächste Herausforderung in der Liga.