X-Reaktionen zum VfB-Sieg gegen Turin: „Ich kann nicht mehr. War das geil!“

16 Abgekämpft, aber glücklich: Atakan Karazor (links) und Maximilian Mittelstädt nach dem Schlusspfiff. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart fährt in der Champions League bei Juventus Turin einen hochverdienten 1:0-Sieg ein. Auf X machen die VfB-Fans eine Achterbahnfahrt der Gefühle durch – mit Happy End.











Dieses Spiel wird in Erinnerung bleiben. Der VfB Stuttgart hat in der Champions League den ersten Sieg eingefahren. Bei Juventus Turin. Dem italienischen Rekordmeister. Und zwar hochverdient. Nach dem 0:4 gegen den FC Bayern München am Samstagabend zeigte die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß in Italien eine ganz starke Leistung.