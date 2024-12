Was für ein Champions-League-Abend: Der VfB Stuttgart schießt die Young Boys Bern mit 5:1 aus dem Stadion. Doch der Anfang ist ziemlich zäh. So reagieren die Fans im Netz.

Der VfB Stuttgart hat die Young Boys mit einem fulminanten 5:1-Sieg nach Bern zurückgeballert. Dabei begann es für die Schwaben alles andere als gut, nach sechs Minuten geriet der VfB bereits in Rückstand – doch am Ende feierte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß den höchsten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte.

Zu Beginn der Partie sind die Fans schon mal guter Dinge, dass der VfB seinen ersten Heimsieg in der Königsklasse seit fast auf den Tag genau 15 Jahren (3:1 gegen den rumänischen Club Unirea Urziceni am 9. Dezember 2009) einfahren kann.

Wie soll das gelingen?

Nur an der Umsetzung hapert’s noch:

… und zack steht es 0:1.

Oder steckt da etwa ein System dahinter (wir erinnern uns an Union)?

Das wollen wir auch nicht, gar nicht gut für unsere Nerven:

Der VfB reagiert zwar gut, doch etwas fehlt noch:

Bis Stiller kommt … und:

… es steht 1:1.

So mancher denkt schon über das Spiel hinaus:

Können wir so unterschreiben:

Doch irgendwie will in Halbzeit eins nichts mehr rein, und deshalb:

Halbzeitfazit:

… aber da war doch was?!

Wie soll es dann in Hälfte 2 weitergehen?

Genau, mit Millot:

Die verdiente Führung!

Doch die Fans müssen noch zittern, bis der Treffer zählt.

... und Führich mit einem richtig feinen Fuß.

Und plötzlich steht es 3:1.

Was gibt’s da noch zu sagen?

Das muntere Toreschießen geht weiter. Als nächster darf sich Vagnoman in die Liste eintragen – wir gratulieren natürlich auch zum 24.:

Viele fragen sich:

... und stellen fest:

So geht’s uns mittlerweile auch:

Doch die VfB-Profis haben noch nicht genug.

Ja, jaaa, jaaaaaa:

Eben:

Auch das unterschreiben wir:

Und genau so sieht’s aus:

Was für ein Champions-League-Abend! Am Sonntag geht es dann für die Stuttgarter in der Bundesliga weiter – mit einem Gastspiel beim 1. FC Heidenheim.