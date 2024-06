Mit 5:1 hat die deutsche Nationalelf die Schotten zum Auftakt der Fußball-EM in München besiegt. Hier gibt’s die Reaktionen der Fans auf X.

Die deutsche Nationalelf hat sich zum Auftakt der Heim-EM äußerst souverän und abgezockt präsentiert. Beim niemals gefährdeten 5:1-Sieg gegen überforderte Schotten in München zeigte sich der Team von Julian Nagelsmann extrem spielfreudig. Und die Fans auf X (ehemals Twitter) jubelten mit der DFB-Elf.

Aber zunächst schauen wir mal auf die Straßen Münchens. Denn schon vor dem Spiel wird dort ein Tänzchen gewagt.

Die Deutschen so:

Und die Schotten:

Getanzt wird auch bei der Eröffnungsshow im Stadion, scheint manchem nicht ganz so zu gefallen:

Aber zum Glück gibt’s da noch die Präsentation des Pokals von Heidi Beckenbauer, Jürgen Klinsmann und Bernard Dietz, Kapitän der Europameister-Elf von 1980.

Zwei Größen des Weltfußballs wollen sich das Spiel auch nicht entgehen lassen.

Und die DFB-Elf bittet die Schotten auch gleich zu einem Tänzchen. In der 10. Minute klingelt’s im schottischen Kasten. Und wir alle hoffen:

Jamal Musiala legt in der 19. Minute gleich mal nach. Manch einer befürchtet da schon:

Und wir freuen uns:

In der Allianz Arena scheint die Stimmung aber nicht unbedingt am Siedepunkt zu sein.

In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit kommt’s dann knüppeldick für die Schotten. Ryan Porteous sieht Rot für ein Foul an Ilkay Gündogan – Kai Haverts verwandelt den Elfmeter sicher zum 3:0. Manche Fans träumen da schon:

Und was machen die schottischen Fans nach der Partie?

VfB-Fans, als Füllkrug für Havertz kommt:

Doch Fülle holt gleich nach fünf Minuten den Hammer zum 4:0 raus:

Einige können die Einwechslung von Emre Can nicht nachvollziehen:

Einen kleinen Schönheitsfehler hat die Partie dann doch noch:

Und dann kommt der Schlusspunkt:

Der eine oder andere traut dem Braten auch nach dieser souveränen Vorstellung nicht:

Aber wir wissen doch alle:

So kann’s dann auch sehr gerne weitergehen, wenn unsere Jungs am Mittwoch in Stuttgart auf Ungarn treffen (Anpfiff: 18 Uhr).