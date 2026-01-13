X-Reaktionen zu VfB gegen Eintracht: „Was ein Spiel - Todeswucher an Chancen“

Der VfB Stuttgart spielte am Dienstagabend gegen den Tabellensiebten Eintracht Frankfurt 3:2. Das Ergebnis war denkbar knapp. So reagierten die Fans auf X auf das Spiel.

Die Erwartungen an den VfB Stuttgart waren an diesem Dienstagabend groß. Nach dem eindrucksvollen 4:1-Sieg gegen den Angstgegner Bayer 04 Leverkusen wollten die Schwaben gegen Eintracht Frankfurt nachlegen. Doch der Abend in der MHP-Arena begann alles andere als nach Plan. Der VfB erwischte einen schwachen Start – und wurde dafür früh bestraft. Der erlösende Sieg kam erst in der 87. Minute.

Bereits in der 5. Minute gerieten die Weiß-Roten in Rückstand. Nach einer Ecke setzte Rasmus Kristensen den Ball für Alexander Nübel unhaltbar ins Tor. Und der VfB? Er wirkte in der Anfangsphase schwach, Frankfurt hingegen präsent. Entsprechend fielen die Reaktionen der Fans aus. Auf X (ehemals Twitter) gab es bereits die ersten kritischen Stimmen. Die Fans waren vor allem über die Defensive verärgert.

Von Seiten der Frankfurter Fans gab es hingegen hämische Kommentare:

Aber auch Komplimente:

Doch die Mannschaft von Sebastian Hoeneß fing sich. In der 27. Minute dann der Wendepunkt: Ermedin Demirović nutzte eine der ersten klaren Offensivaktionen des VfB und glich zum 1:1 aus. Das Tor brachte Sicherheit und veränderte das Spiel.

Nur wenige Minuten später folgte die Führung. In der 35. Minute vollendete Deniz Undav einen sehenswerten Angriff. Das Spiel stand 2:1. Mit der Führung im Rücken ging es in die Pause – für Undav gab es ganz viel Liebe:

Wer dachte, der VfB hätte den Sieg sicher in der Tasche, sah sich getäuscht: In der 80. Minute erzielte der kurz zuvor eingewechselte Ayoub Amaimouni-Echghouyab den 2:2-Ausgleich für Frankfurt. Das hielt das Schwaben-Fan-Herz kaum aus:

Und zu allem Übel: Der VfB hätte das Spiel schon mehrfach vorher für sich entscheiden können, wenn Undav nicht einige Chancen liegen gelassen hätte. Und so schrieben die Fans:

So fragte sich nach dem 2:2 wohl manch ein Fan: War’s das? Hatte der VfB einen klaren Sieg aus der Hand gegeben? Keineswegs. Nur sieben Minuten später erzielte Nikolas Nartey nach einem starken Pass von Deniz Undav das 3:2. Anschließend brachten die Schwaben das Ergebnis souverän über die Zeit – und die Fans forderten:

Und manch einer wünschte sich etwas weniger Spannung:

Für den VfB geht es nach einem aufregenden Sieg gegen Frankfurt an diesem Sonntag (18. Januar) in der Bundesliga weiter. Gegner ist dann der 1. FC Union Berlin, Anpfiff ist um 15.30 Uhr.