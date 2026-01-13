X-Reaktionen zu VfB gegen Eintracht: „Was ein Spiel - Todeswucher an Chancen“

Der VfB Stuttgart spielte am Dienstagabend gegen den Tabellensiebten Eintracht Frankfurt 3:2. Das Ergebnis war denkbar knapp. So reagierten die Fans auf X auf das Spiel.
Die Erwartungen an den VfB Stuttgart waren an diesem Dienstagabend groß. Nach dem eindrucksvollen 4:1-Sieg gegen den Angstgegner Bayer 04 Leverkusen wollten die Schwaben gegen Eintracht Frankfurt nachlegen. Doch der Abend in der MHP-Arena begann alles andere als nach Plan. Der VfB erwischte einen schwachen Start – und wurde dafür früh bestraft. Der erlösende Sieg kam erst in der 87. Minute.