Der VfB Stuttgart hat bei der Rückkehr in die Champions League eine starke Leistung gezeigt. Am Ende war Real Madrid in den entscheidenden Situationen ein wenig cleverer und siegte mit 3:1 (0:0).

Die Schwaben dominierten am Dienstagabend beim Titelverteidiger in der ersten Halbzeit und hatten mehrmals die Führung auf dem Fuß. In der zweiten Halbzeit wurde der Bundesliga-Vizemeister zunächst durch das 1:0 von Kylian Mbappé (46. Minute) kalt erwischt. Deniz Undav sorgte in der 68. Minute mit dem 1:1 für Jubelstürme bei den Gästen. Aber Real schlug eiskalt zurück und ging durch einen Kopfball von Antonio Rüdiger erneut in Führung (83.). Als der VfB alles nach vorne warf, traf Endrick mit dem Schlusspfiff zum 3:1.

Trotz der Niederlage waren die VfB-Anhänger stolz auf ihr Team. Wir haben einige Reaktionen auf X (vormals Twitter) zusammengetragen.

Die erste Halbzeit beeindruckte:

Großer Aufreger in Halbzeit eins war der vermeintliche Elfmeter für Real. Der VAR schaltete sich aber ein und der Strafstoß wurde zurückgenommen:

Der Nackenschlag nach der Pause:

Die Antwort von Undav. Beim SV Meppen macht man sich so seine Gedanken:

Schlussendlich gab es keine Punkte, aber dafür viele nette Worte:

Weiter geht es für den VfB in der Bundesliga am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Anpfiff: 17.30 Uhr). In der Champions League steht das zweite Spiel am 1. Oktober an. Dann kommt Sparta Prag in die MHP-Arena (Anpfiff: 18.45 Uhr).