X-Reaktionen zu Cristiano Ronaldo: „Er weint nur um sich selbst“

1 Diogo Dalot (rechts) versuchte Cristiano Ronaldo vor dem Elfmeterschießen zu trösten. Foto: imago/Sven Simon

Cristiano Ronaldo bricht nach seinem verschossenen Elfmeter in der Verlängerung des Achtelfinalspiels Portugal gegen Slowenien in Tränen aus. Die Reaktionen darauf auf X sind sehr unterschiedlich.











Es ist eine der einprägsamsten Szenen der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland bislang. Im Spiel Portugal gegen Slowenien am Montagabend in Frankfurt zeigt Schiedsrichter Daniele Orsato nach einem Foul des Slowenen Vanja Drkusic an Diogo Jota in der 103. Minute auf den Elfmeterpunkt. Cristiano Ronaldo schnappt sich den Ball, scheitert jedoch mit seinem Schuss ins rechte untere Ecke am slowenischen Schlussmann Jan Oblak.