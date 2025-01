X-Reaktionen zu Augsburg gegen VfB Stuttgart: „Ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss“

13 Deniz Undav befreite die Stuttgarter. Foto: dpa/Tom Weller

Nach einem knappen Arbeitssieg gegen den FC Augsburg steht der VfB auf dem 7. Tabellenplatz. Fans lassen auf X, ehemals Twitter, durchblicken, dass es keine Partie für die Geschichtsbücher war.











Link kopiert



Es war wahrlich kein Fußballfest, was sich Fans am Sonntag des 16. Bundesligaspieltags in Augsburg bot. Die Gäste aus Stuttgart starteten mit Dampf in eine Partie, die mehr und mehr zerfaserte und sich für viele Beobachter erwartungsgemäß durch körperlich robustes Spiel präsentierte. Bis zur 65. Minute tat sich nichts auf der Anzeigetafel, bis Deniz Undav die Schwaben mit dem Führungstreffer erlöste.