X-Reaktionen VfB gegen Celta Vigo: „80 Minuten lang Spiel auf ein Tor muss man auch...erstmal schaffen“

Der VfB hat gegen Celta Vigo mit 2:1 gewonnen – und die Fans reagierten prompt im Netz. Wir haben die Stimmen gesammelt.
Der VfB Stuttgart hat am Donnerstagabend wieder europäische Luft geschnuppert – diesmal in der Europa League und vor heimischem Publikum. Zum Auftakt des Wettbewerbs empfing die Mannschaft von Sebastian Hoeneß den spanischen Gegner Celta Vigo. Am Ende des Abends belohnte sich der VfB für seinen engagierten Auftritt und gewann verdient mit 2:1. Der Abend begann aber vorher schon durchaus stimmungsvoll: Lange vor Anpfiff herrschte rund um die MHP-Arena eine spürbare Vorfreude – Fahnen, Fangesänge, Europa-League-Flair – endlich wieder international!