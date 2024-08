X-Reaktion zum VfB-Test gegen Bilbao: „Finde jemanden, der dich so liebt wie VfB Fans Deniz Undav lieben“

Der letzte Härtetest für den VfB Stuttgart lief gut – um nicht sogar zu sagen sehr gut. Denn das Team von Trainer Sebastian Hoeneß meisterte seine Generalprobe für den Pflichtspielstart souverän. An diesem Samstag schlugen die Schwaben das ersatzgeschwächte Athletic Bilbao im heimischen Stadion mit 4:0.

Schon bevor das Spiel angepfiffen wurde, herrscht rund um die MHP-Arena reger Trubel. Tausende VfB-Fans waren gekommen, um sich auf die anstehende Saison einzustimmen. Die Mercedesstraße wurde ab 10 Uhr zur weiß-roten Eventmeile. Die Fans feierten vor allem einen Spieler: Deniz Undav, den der VfB jüngst fest verpflichtetet – endlich.

Mit diversen Aktionsständen und einer Showbühne, auf der unter anderem Trainer Sebastian Hoeneß und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth Rede und Antwort standen, sowie DJs und Künstlern bot der VfB den Fans eine gelungene Saison-Eröffnungsparty – auf der auch Undav – der im Test gegen Bilbao zuerst auf der Bank saß – zu den Fans sprach:

Zum Anpfiff um 15.30 Uhr kamen dann rund 50.000 Menschen in die MHP-Arena.

Die Fans hatten Lust auf das Spiel ....

... denn jetzt geht es laut diesem X-Nutzer „wirklich auf die Reise“:

Es ging gut los für die Fans der Schwaben:

Die VfB-Neuzugänge waren am Start – sehr zur Freude der Fans.

Nach 20 Minuten stand es bereits 2:0 für den VfB, die Jungs in Weiß und Rot hatten alles im Griff. Tore: Silas und Neuzugang Ermedin Demirovic trafen. Die Fans waren zufrieden:

Und feierten nicht nur ihren neuen Stürmer...

... sondern auch das ganze Team:

Kurz nach der Pause traf wieder Silas – nach einem tollen Solo.

Startet er diese Saison so richtig durch? Ein Fan hat da eine klare Ansicht.

In der 69. Minute rannte dann Undav von der Cannstatter Kurve in Richtung Bank - die Menge tobte, rechnet mit der Einwechslung, doch Undav selbst signalisiert mit wackelndem Zeigefinger: Fehlalarm, noch nicht.

Die Fans auf X (und im Stadion) schienen den ersten Auftritt nach Undavs Verpflichtung nicht abwarten zu können:

Während diese warteten traf ein weiterer VfB-Neuzugang: Nach Flanke von Chris Führich und Kopfballvorlage von Jeong musste Neuzugang Nick Woltemade nur noch einschieben – 4:0.

Und dann war es endlich soweit: Minute 84 und Undav betritt den Rasen – es war lauter als nach den vier Toren zuvor.

Endlich – dachten wohl viele VfB-Fans:

Nur Liebe für Undav:

Am Ende stand ein verdienter 4:0 Siegen den spanischen Club.

Für diesen X-Nutzer ist spätestens nach dem Spiel klar: Der VfB wird Weltmeister.

Am kommenden Wochenende steigt dann nach der erfolgreichen Generalprobe das erste Pflichtspiel – am Samstag (20.30 Uhr) tritt der VfB im Supercup bei Bayer Leverkusen an.