X-Mas Soulnight in der Alten Reithalle in Stuttgart: Wenn „Sex Machine“ statt „Stille Nacht“ zu Weihnachten erklingt

X-Mas Soulnight in der Alten Reithalle in Stuttgart

1 MadChick of Soul lädt traditionell zur X-Mas-Soulnight in der Nacht vor Heiligabend ein. Foto: engelhard-photography-/A.ENGELHARD

An Weihnachten wird gern gesungen – es darf dabei auch wild statt besinnlich sein. In der Nacht vor Heiligabend begeistert die Stuttgarter Band MadChick of Soul traditionell ein tanzwütiges Publikum beim Heimspiel in der Alten Reithalle.











Um den heimischen Pferdemarkt zu stärken, ist die Reithalle, die man heute die Alte nennt, im 19. Jahrhundert erbaut worden. Die Ursprünge dieses stählernen Kulturdenkmals gehen auf das Jahr 1888 zurück. Die Tradition, die in der Nacht vor dem Heiligen Abend an diesem, nun vom Hotel Maritim betriebenen Ort gewohnt heiß, laut und mitreißend ausgelebt wird, ist zwar nicht ganz so alt, hat es aber auch schon beachtlich weit gebracht.