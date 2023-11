X-Mas-Kampagne von Intimissimi: Heidi und Leni Klum trällern O Tannenbaum in Weihnachts-Dessous

1 Ladys in Red: Heidi und Leni Klum stellen gemeinsam die weihnachtlichen Dessous von Intimissimi vor. Foto: Intimissimi

Heidi und Leni Klum können es nicht lassen: Zum bereits fünften Mal hat sich das Mutter-Tochter-Duo gemeinsam in Dessous des Herstellers Intimissimi geschmissen - nun sogar singend.











Link kopiert



Erneut hat sich das Mutter-Tochter-Gespann Heidi (50) und Leni Klum (19) gemeinsam in aufreizende Dessous gehüllt. Zum nunmehr fünften Mal sind sie die Gesichter einer neuen Kampagne des italienischen Lingerie-Herstellers Intimissimi. Es handelt sich dabei um dessen neue Weihnachts-Kollektion, die statt besinnlich in erster Linie sinnlich daherkommt. Wahlweise komplett in Rot oder Schwarz, stets jedoch mit reichlich Spitze sind die neuen Dessous zu haben, die die Klums gewohnt souverän in Szene setzen.