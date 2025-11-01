RTLzwei zeigt zwei neue "X-Factor"-Folgen. Eine der Episoden hat einen traurigen Hintergrund: Der verstorbene Schauspieler Christian Oliver und seine mit ihm verunglückten Töchter sind darin zu sehen. Der Sender wolle mit der Episode an "Christian und seine beiden Töchter erinnern und sie würdigen".

RTLzwei zeigt zwei neue Ausgaben der Mystery-Serie "X-Factor: Das Unfassbare" mit Moderator Jonathan Frakes (73), die in den USA produziert worden sind, am 1. November ab 20:15 Uhr. Darin werden wie gewohnt fünf Kurzgeschichten erzählt, die zum einen auf wahren Begebenheiten basieren sollen, zum anderen erfunden sind. Erst am Ende löst Frakes das Rätsel um die Geschichten auf. In einer der Episoden ist laut dem Sender Christian Oliver (1972-2024) in seiner letzten Rolle zu sehen.

Der deutsche Schauspieler kam im Januar 2024 mit seinen Töchtern bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Auch die beiden Kinder spielen in der Folge mit. Oliver erlangte in Deutschland vor allem durch seine Rolle in der Action-Serie "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" Berühmtheit. An der Seite von "Cobra 11"-Urgestein Erdogan Atalay (59) spielte er von 2002 bis 2004 Hauptkommissar Jan Richter. Am 4. Januar 2024 war er mit seinen Töchtern in einem Kleinflugzeug von der Karibikinsel St. Vincent nach St. Lucia unterwegs, als die Maschine kurz nach dem Start ins Meer stürzte.

"In liebevoller Erinnerung an drei außergewöhnliche Menschen"

Der verstorbene Schauspieler ist in der Kurzgeschichte "Der graue Mann und das Meer" zu sehen. "Kurz nach den Dreharbeiten" sei er mit seinen beiden Töchtern Madita und Annik bei dem tragischen Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben gekommen, gab der Sender in einer Mitteilung bekannt. "In der Kurzgeschichte sieht man ihn gemeinsam mit den Töchtern in seiner letzten Rolle", wird weiter erklärt. Die drei spielen eine Familie, die einen Tag am Strand verbringen will. Doch dann taucht ein mysteriöser Mann im grauen Anzug in den Wellen auf.

In der Ankündigung heißt es zur Folge: "Oliver genießt mit seiner Frau Nicole und den beiden Töchtern einen beschaulichen Tag am Strand des Küstenörtchens Pawleys Island. Die Idylle wird gestört, als Nicole einen mysteriösen Mann im grauen Anzug in den Wellen sieht." Oliver könne hingegen weit und breit keinen anderen Menschen sehen. "Als dann aber auch die Mädchen aufschreien und von einem Mann erzählen, der auf das Meer zeigt, ist Oliver gezwungen zu handeln. Wer ist dieser Mann, der die kleine Familie belästigt? Und was will er mit seiner Geste sagen?"

Auf Nachfrage von spot on news erklärte der Sender zur Ausstrahlung der Folge: "Wir möchten die Ausstrahlung dieser Episode zum Anlass nehmen, uns an Christian und seine beiden Töchter zu erinnern und sie zu würdigen. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freunden und allen, die ihnen nahestanden - in liebevoller Erinnerung an drei außergewöhnliche Menschen."

In den weiteren Geschichten der neuen "X-Factor"-Folge, die unter "Der Schnappschuss", "Lebenslänglich", "Rechtmäßiges Erbe" und "Der Übungsflug" geführt werden, spielen außerdem Jaymes Butler (65, "Barbarian") oder Zach Tinker (31, "The Young and the Restless") mit. Neben den beiden neuen Folgen gibt es am 1. November einen "X-Factor"-Marathon. RTLzwei zeigt ab 8:55 Uhr den ganzen Tag lang Wiederholungen der Kultserie.