RTLzwei zeigt zwei neue "X-Factor"-Folgen. Eine der Episoden hat einen traurigen Hintergrund: Der verstorbene Schauspieler Christian Oliver und seine mit ihm verunglückten Töchter sind darin zu sehen. Der Sender wolle mit der Episode an "Christian und seine beiden Töchter erinnern und sie würdigen".
RTLzwei zeigt zwei neue Ausgaben der Mystery-Serie "X-Factor: Das Unfassbare" mit Moderator Jonathan Frakes (73), die in den USA produziert worden sind, am 1. November ab 20:15 Uhr. Darin werden wie gewohnt fünf Kurzgeschichten erzählt, die zum einen auf wahren Begebenheiten basieren sollen, zum anderen erfunden sind. Erst am Ende löst Frakes das Rätsel um die Geschichten auf. In einer der Episoden ist laut dem Sender Christian Oliver (1972-2024) in seiner letzten Rolle zu sehen.