Mit einem ebenso unterhaltsamen wie ungewöhnlichen Auftritt hat Elisabeth Jakubowski am Ostermontag bei „Wer wird Millionär?“ für Aufsehen gesorgt. Die 86-Jährige überzeugte mit Schlagfertigkeit, Humor – und einem mutigen Risiko, das sich am Ende auszahlte.
Bereits Anfang März war Jakubowski im Studio zu Gast gewesen. Damals blieb ihr der Weg auf den Kandidatenstuhl verwehrt, da sie die Auswahlrunde nicht überstand. Dennoch hinterließ sie Eindruck: Mit Zwischenrufen und spontanen Einwürfen beteiligte sie sich auffällig am Geschehen und fiel dadurch nicht nur dem Publikum, sondern auch Jauch auf.