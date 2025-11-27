WWE „Survivor Series“ 2025: Alle Infos zur Übertragung

Wann und wo in Deutschland WWE „Survivor Series“ 2025 zu sehen ist, haben wir im Artikel übersichtlich zusammengefasst.

Die „Survivor Series“ gehört zu den größten Shows im WWE-Kalender – ein Pflichttermin für Wrestling-Fans. 2025 steigt das Event am 29. November 2025 im Petco Park in San Diego (Kalifornien) und bringt erneut Top-Stars, Titelträger und die traditionellen Team-Matches in den Ring. Damit klar ist, wo und wann die Übertragung läuft und welche Optionen deutsche Fans haben, folgt hier der komplette Überblick zu Sendezeiten, Streams und Alternativen.

WWE „Survivor Series“ 2025: Alle Übertragungen im Überblick Deutsche Zuschauer sehen das Event entweder live über das WWE Network in der Nacht zum Sonntag um 2 Uhr oder einen Tag später, am 30. November 2025 ab 21:05 Uhr, zeitversetzt bei ProSieben MAXX sowie im Livestream auf Joyn. Anschließend steht die „Survivor Series“ 2025 eine Woche lang kostenlos bei Joyn bereit.

Ohne WWE-Network-Abo bleibt als alternative Möglichkeit der Umweg über Netflix mithilfe eines VPN-Zugangs.

WWE „Survivor Series“ 2025: Welche Matches finden statt?

Alle aktuellen WWE-Champions im Überblick

Undisputed WWE Champion: Cody Rhodes

World Heavyweight Champion: CM Punk

Women’s World Champion: Stephanie Vaquer

WWE Women’s Champion: Jade Cargill

Intercontinental Champion: John Cena

United States Champion: Ilja Dragunov

Women’s Intercontinental Champion: Maxxine Dupri

Women’s United States Champion: Chelsea Green

World Tag Team Champions: AJ Styles & Dragon Lee

WWE Tag Team Champions: The Wyatt Sicks

WWE Women’s Tag Team Champions: Kabuki Warriors

Was ist WWE „Survivor Series“?

WWE "Survivor Series" ist eines der größten Live-Events des Wrestling-Entertainment-Unternehmens WWE. Die Show gibt es seit 1987 und gehört – neben WrestleMania, Royal Rumble und SummerSlam – zu den „Big Four“ der WWE.

Der Markenkern: Team-Matches. Traditionell treten zwei Teams gegeneinander an, meist 4-gegen-4 oder 5-gegen-5, und werden nach dem „Elimination“-Prinzip nach und nach rausgeworfen, bis ein Team am Ende übrig bleibt.

In den vergangenen Jahren war außerdem das Special-Format „WarGames“ das Highlight: Zwei Ringe, ein Stahlkäfig, mehrere Teams – sehr spektakel-orientiert. Kurz gesagt: Eine der wichtigsten WWE-Shows des Jahres, mit starkem Fokus auf Team-Dynamiken, Storylines und großen Wendungen.