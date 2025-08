Der WWE SummerSlam 2025 wurde erneut als zweitägiges Mega-Event inszeniert – mit überraschenden Wendungen, Titelwechseln und spektakulären Comebacks. Wer konnte seinen Titel in New Jersey verteidigen?

WWE SummerSlam: Die Gewinner der Matches im Überblick

Night 1:

Tag Team Match: Roman Reigns & Jey Uso besiegten Bron Breakker & Bronson Reed (mit Paul Heyman) durch Pinfall.

Tag Team Match um die WWE Women's Tag Team Championship: Charlotte Flair & Alexa Bliss besiegten The Judgment Day (Raquel Rodriguez & Roxanne Perez) (Champions) via Pinfall.

Singles Match: Sami Zayn besiegte Karrion Kross (mit Scarlett) via Pinfall.

Singles Match um die WWE Women’s Championship: Tiffany Stratton (Champion) besiegte Jade Cargill via Pinfall.

Tag Team Match: Drew McIntyre & Logan Paul besiegten Randy Orton & Jelly Roll via Pinfall.

Singles Match um die World Heavyweight Championship: CM Punk besiegte Gunther (Champion).

Singles Match um die World Heavyweight Championship: Seth Rollins besiegte CM Punk (Champion) via Pinfall („Money in the Bank“-Cash-In-Match).

Night 2:

Triple Threat Match um die Women’s World Championship: Naomi (Champion) besiegte Rhea Ripley und Iyo Sky via Pinfall an Rhea Ripley.

Six-Pack TLC-Match um die WWE Tag Team Championship: The Wyatt Sicks (Dexter Lumis and Joe Gacy) (Champions) besiegten Andrade and Rey Fénix, #DIY (Johnny Gargano and Tommaso Ciampa), Fraxiom (Axiom and Nathan Frazer), Motor City Machine Guns (Alex Shelley and Chris Sabin), and The Street Profits (Angelo Dawkins and Montez Ford).

No Disqualification, No Countout Last Chance Match um die WWE Women’s Intercontinental Championship: Becky Lynch (Champion) besiegte Lyra Valkyria. (Damit darf Valkyria ein weiteres Titelmatch nicht mehr antreten – solange Lynch den Titel hält.)

Steel Cage Match um die WWE United States Championship: Solo Sikoa (Champion) besiegte Jacob Fatu, indem er den Cage verlassen konnte.

Singles Match um die WWE Intercontinental Championship: Dominik Mysterio (Champion) besiegte AJ Styles.

Street Fight um die Undisputed WWE Championship: Cody Rhodes besiegte John Cena (Champion) via Pinfall.

WWE SummerSlam 2025: Die ganze Show streamen

Nacht 1 von WWE „SummerSlam“ wurde bereits am Sonntagabend (3. August) auf ProSieben MAXX ausgestrahlt und steht jetzt für 7 Tage kostenlos zum Streamen auf Joyn bereit.

Nacht 2 folgt heute Abend um 22 Uhr – ebenfalls auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn – und wird anschließend für eine Woche auf Joyn verfügbar sein.

Alle aktuellen Champions im Überblick

Undisputed WWE Champion: Cody Rhodes

World Heavyweight Champion: Seth Rollins

World Tag Team Champions: The New Day (Kofi Kingston und Xavier Woods)

WWE Tag Team Champions: The Wyatt Sicks (Dexter Lumis and Joe Gacy)

WWE United States Champion: Solo Sikoa

WWE Women’s Champion: Tiffany Stratton

Women’s World Champion: Naomi

Women’s Intercontinental Champion: Becky Lynch

Women’s United States Champion: Giulia

WWE Intercontinental Champion: Dominik Mysterio

WWE Women’s Tag Team Champions: Alexa Bliss & Charlotte Flair

WWE Speed Champion: El Grande Americano

WWE Women’s Speed Champion: Sol Ruca

SmackDown und RAW: Wann läuft WWE im TV?

Alle deutschen Sendezeiten von SmackDown, Raw & NXT finden Sie hier: WWE 2025: Alle Infos zur deutschen Übertragung.

Was ist WWE SummerSlam?

Der WWE SummerSlam ist eines der größten Wrestling-Events des Jahres und gilt nach WrestleMania als das zweitwichtigste Großereignis der WWE. Seit seiner Premiere im Jahr 1988 wird der SummerSlam jedes Jahr im Sommer veranstaltet – meist im August – und zieht zehntausende Fans in große Stadien Nordamerikas. Unter dem Motto „The Biggest Party of the Summer“ treffen bei diesem Event die größten Superstars der Liga in besonders hochkarätigen Matches aufeinander. Titelwechsel, überraschende Comebacks und spektakuläre Wendungen machen den SummerSlam regelmäßig zu einem der emotionalen Höhepunkte der WWE-Saison.