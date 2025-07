Der WWE SummerSlam 2025 verspricht ein Event der Superlative zu werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Wrestling-Spektakels erstreckt sich die Veranstaltung über zwei Nächte. Mit dabei: jede Menge Starpower, volle Stadionatmosphäre und eine Premiere in Sachen Streaming.

Wann findet WWE SummerSlam 2025 statt?

Der 38. WWE SummerSlam steigt in diesem Jahr am 2. und 3. August 2025 – erstmals in der Geschichte als Two-Night-Event. Durch die Veranstaltung führt niemand Geringeres als Rapperin Cardi B, die als offizielle Gastgeberin angekündigt wurde.

Wo ist der Austragungsort von SummerSlam 2025?

Das MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, dient erneut als Austragungsort, bekannt unter anderem durch WrestleMania 29 und 35.

Auch interessant: WWE Saturday Night’s Main Event XL: Alle Matchergebnisse im Überblick

Wo wird WWE SummerSlam 2025 übertragen?

Während WWE SummerSlam in den USA und anderen Ländern erstmals über Netflix gestreamt wird, bleibt deutschen Fans weiterhin nur das WWE Network. Der Startschuss fällt in der Nacht auf Sonntag um 2:00 Uhr deutscher Zeit.

Welche Matches wird es bei WWE SummerSlam 2025 geben?

Bisher stehen folgende Matches fest:

Singles Match um die Undisputed WWE Championship: John Cena (Champion) vs. Cody Rhodes

John Cena (Champion) vs. Cody Rhodes Singles Match um die WWE Women’s Championship: Tiffany Stratton (Champion) vs. Jade Cargill

Tiffany Stratton (Champion) vs. Jade Cargill Tag Team Match: Randy Orton & Jelly Roll vs. Drew McIntyre & Logan Paul

Randy Orton & Jelly Roll vs. Drew McIntyre & Logan Paul Triple Threat Match um die Women’s World Championship: Naomi (Champion vs. Rhea Ripley vs. Iyo Sky)

Naomi (Champion vs. Rhea Ripley vs. Iyo Sky) Singles Match um die WWE Women’s Intercontinental Championship: Becky Lynch (Champion) vs. Lyra Valkyria

Lesen Sie auch: WWE Evolution 2025: Das sind die Gewinnerinnen der Matches

Was ist WWE SummerSlam?

WWE SummerSlam ist eine der größten und traditionsreichsten Wrestling-Veranstaltungen der Welt. Sie wird jährlich von der WWE (World Wrestling Entertainment) ausgerichtet und zählt neben WrestleMania, Royal Rumble und Survivor Series zu den sogenannten „Big Four“-Events der Liga. SummerSlam findet in der Regel im August statt und bietet eine Bühne für die größten Fehden, Titelmatches und Überraschungen des Wrestling-Jahres. Häufig treten dabei Superstars wie Roman Reigns, Seth Rollins, Bianca Belair oder Rhea Ripley auf. Das Event wird weltweit im Pay-per-View und über den Streamingdienst WWE Network (bzw. in Deutschland über den Anbieter DAZN) übertragen. Die Veranstaltung zieht regelmäßig zehntausende Zuschauer in große Arenen oder Stadien und gilt als „The Biggest Party of the Summer“ – also als Spektakel, das nicht nur Wrestling-Fans begeistert, sondern auch Popkultur, Musik und Show-Elemente verbindet.