WWE RAW heute: Die Kämpfe im Überblick? (4.12.2024)

Heute Abend steht WWE RAW wieder ganz im Zeichen packender Kämpfe und spannender Duelle im Ring. Fans dürfen sich auf eine abwechslungsreiche Mischung aus Matches freuen, bei denen sowohl etablierte Wrestling-Stars als auch vielversprechende Nachwuchstalente ihr Können unter Beweis stellen. Die Episode, die heute Abend ausgestrahlt wird, wurde in den USA bereits am 2. Dezember gezeigt.

Auf diese Kämpfe können Sie sich heute Abend freuen

WWE Women’s Intercontinental Championship: Dakota Kai vs. Katana Chance vs. Shayna Baszler Damage CTRL (Iyo Sky & Kairi Sane) vs. Liv Morgan & Raquel Rodriguez R-Truth vs. Pete Dunne

Außerdem eröffnet CM Punk die Show und das 10-jährige Jubiläum von „The New Day“ wird gebührend gefeiert.

Wo kann man heute Abend RAW schauen?

WWE RAW läuft am Mittwoch, den 4. Dezember 2024, um 22:05 Uhr auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn. Dort wird die Folge gezeigt, die bereits am vorherigen Montag in den USA ausgestrahlt wird.

WWE RAW im Stream

Wer eine Folge verpasst hat, kann diese auf Joyn WWE RAW auch im Nachhinein streamen.

Wer sind die aktuellen Champions?

Cody Rhodes: Undisputed WWE Champion

Gunther: World Heavyweight Champion

Liv Morgan: Women’s World Champion

Nia Jax: WWE Women’s Champion

Bron Breakker: Intercontinental Champion

Shinsuke Nakamura: United States Champion

Dragon Lee: WWE Speed Champion

Candice LeRae: WWE Women’s Speed Championship

Finn Bálor & JD McGonagh: World Tag Team Champions

The Motor City Machine Guns: WWE Tag Team Champions

Bianca Belair & Jade Cargill: WWE Women’s Tag Team Champions

Die aktuellen WWE-Superstars im Überblick

Die weiblichen Superstars:

Adriana Rizzo, Alba Fyre, Alexa Bliss, Alicia Taylor, Arianna Grace, Asuka, Ava, B-Fab, Bayley, Becky Lynch, Bianca Belair, Blair Davenport, Brinley Reece, Candice LeRae, Carlee Bright, Carmella, Cathy Kelley, Charlotte Flair, Chelsea Green, Cora Jade, Dakota Kai, Dani Palmer, Elektra Lopez, Fallon Henley, Gigi Dolin, Giulia, Indi Hartwell, Isla Dawn, Ivy Nile, IYO SKY, Izzi Dame, Jackie Redmond, Jacy Jayne, Jade Cargill, Jaida Parker, Jakara Jackson, Jazmyn Nyx, Kairi Sane, Karmen Petrovic, Katana Chance, Kayden Carter, Kelani Jordan, Kelly Kincaid, Kendal Grey, Kiana James, Lash Legend, Liv Morgan, Lola Vice, Lyra Valkyria, Maryse, Maxxine Dupri, Megan Morant, Michin, Naomi, Natalya, Nia Jax, Piper Niven, Raquel Rodriguez, Rhea Ripley, Roxanne Perez, Samantha Irvin, Sara Schreiber, Scarlett, Shayna Baszler, Shotzi, Sol Ruca, Sonya Deville, Stephanie McMahon, Stefanie Vaquer, Stevie Turner, Tamina, Tatum Paxley, Tegan Nox, Thea Hail, Tiffany Stratton, Valhalla, Wendy Choo, Zelina Vega & Zoey Stark

Die männlichen Superstars:

Adam Pearce, AJ Styles, Akam, Akira Tozawa, Alex Shelley, Andrade, Andre Chase, Angel, Angelo Dawkins, Apollo Crews, Ashante Adonis, Austin Theory, Axiom, Baron Corbin, Berto, Big E Blake Howard, Booker T, Braun Strowman, Brock Lesnar, Bron Breakker, Bronco Nima, Bronson Reed, Brooks Jensen, Brutus Creed, Byron Saxton, Carlito, Carmelo Hayes, Cedric Alexander, Chad Gable, Channing „Stacks“ Lorenzo, Charlie Dempsey, Chris Sabin, CM Punk, Cody Rhodes, Corey Graves, Cruz Del Toro, Damian Priest, Dante Chen, „Dirty“ Dominik Mysterio, Dragon Lee, Drew McIntyre, Duke Hudson, Eddy Thorpe, Edris Enofé, Erik, Ethan Page, Finn Bálor, Giovanni Vinci, Grayson Waller, Greg Miller, Gunther, Hank Walker, Ilja Dragunov, Ivar, Jacob Fatu, Javier Bernal, JD McDonagh, Je’Von Evans, Jey Uso, Jimmy Uso, Joaquin Wilde, Joe Coffey, Joe Tessitore, John Cena, Johnny Gargano, Josh Briggs, Julius Creed, Karl Anderson, Karrion Kross, Kevin Owens, Kit Wilson, Kofi Kingston, LA Knight, Lexis King, Logan Paul, Luca Cruifino, Lucien Price, Ludwig Kaiser, Luke Gallows, Malik Blade, Mark Coffey, Michael Cole, Mike Rome, Mr. Stone, Myles Borne, Nathan Frazer, Nick Aldis, Noam Dar, Oba Femi, Omos, Oro Mensah, Otis, Pat McAfee, Paul Ellering, Paul Heyman, Pete Dunne, Piper Niven, R-Truth, Randy Orton, Rey Mysterio, Rezar, Ridge Holland, Riley Osborne, Robert Roode, Roman Reigns, Ryan Pappolla, Santos Escobar, Scott Stanford, Seth „Freakin“ Rollins, Shane McMahon, Shawn Spears, Sheamus, Shinsuke Nakamura, Solo Sikoa, Tama Tonga, Tank Ledger, Tavion Heights, The Miz, Titus O’Neil, Tommaso Ciampa, Tonga Loa, Tony D’Angelo, Trick Williams, Triple H, Tyler Bate, Tyriek Igwe, Tyson Dupont, Vic Joseph, Wade Barret, Wes Lee, William Regal, Wolfgang und Xavier Woods