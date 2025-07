WWE-Wrestling-Legende Hulk Hogan ist am Donnerstag, dem 24. Juli 2025, im Alter von 71 Jahren verstorben. In den darauffolgenden Ausgaben von WWE Friday Night SmackDown und WWE Monday Night RAW erinnerten die WWE-Superstars an Terrence Gene „Terry“ Bollea, so Hulk Hogan mit bürgerlichem Namen.

WWE-Superstars gedenken mit 10-Bell Salute an Hulk Hogan

Bei den WWE-Formaten Friday Night SmackDown und Monday Night RAW fand der Chief Content Officer der WWE und frühere Wrestler Triple H bewegende Worte zum Tod von Hulk Hogan. Bei SmackDown sprach er stellvertretend für die gesamte WWE-Familie, die sich geschlossen am Halleneingang versammelt hatte: „Wir würden jetzt gerade nicht hier gemeinsam stehen, wenn er nicht gewesen wäre.“ Auch bei der darauffolgenden RAW-Ausgabe würdigte Triple H die Legende mit den Worten: „Er hat Millionen von Menschen in seinen Bann gezogen und sie auf der ganzen Welt inspiriert.“

Zu Ehren des sechsfachen WWE-Weltmeisters führte die WWE bei beiden Shows einen 10-Bell Salute durch – eine der höchsten Formen des Respekts im Wrestling.

Auch Logan Paul, AJ Styles, Jim Duggan, Jimmy Hart, Natalya, Jey Uso, The Miz und Cody Rhodes erinnern sich mit persönlichen und emotionalen Worten an Hulk Hogan.

Hulk Hogan: Das Leben einer Wrestling-Legende

Hulk Hogan war das Gesicht des Wrestlings in den 80ern und prägte die Branche wie kaum ein anderer. 1984 gewann er erstmals den WWF-Titel und löste mit „Hulkamania“ einen Hype aus, der Wrestling in den Mainstream brachte. Legendär ist sein Bodyslam gegen André the Giant bei WrestleMania III. In den 90ern wechselte er zur WCW und revolutionierte die Szene erneut mit dem Heel-Turn und der Gründung der „nWo“. 2002 kehrte er zur WWE zurück und wurde mit 48 Jahren noch einmal Champion. Trotz späterer Kontroversen bleibt Hogan eine der bekanntesten und einflussreichsten Figuren im Wrestling-Geschäft.

Das bedeutet ein „10-Bell Salute“ im Wrestling

Ein 10-Bell Salute ist im Wrestling eine traditionelle Form der Ehrerweisung, die meist nach dem Tod eines aktiven oder ehemaligen Wrestlers abgehalten wird. Dabei versammeln sich alle Beteiligten – Wrestler, Offizielle und manchmal auch das Publikum – in einer stillen Gedenkminute, während zehn langsame Glockenschläge ertönen. Diese symbolischen Schläge der Ringglocke stehen für Respekt, Abschied und Erinnerung. Die Zeremonie findet meist zu Beginn einer Wrestling-Show statt und ist fest in der Kultur des Sports verwurzelt. Sie wird ausschließlich in ernsten Momenten eingesetzt und gilt als eine der höchsten Ehren, die jemandem posthum im Wrestling zuteilwerden kann.

Hulk Hogan im Alter von 71 Jahren verstorben

Hulk Hogan starb am 24. Juli 2025 im Alter von 71 Jahren in seinem Heim in Clearwater, Florida. Ursache war ein plötzlicher Herzstillstand, nachdem Rettungskräfte gegen 10 Uhr Ortszeit alarmiert worden waren. Trotz rund 30 Minuten Reanimationsversuchen wurde er später im Morton Plant Hospital für tot erklärt.