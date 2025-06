Wann und wo Sie in Deutschland WWE „Night of Champions“ 2025 anschauen können, haben wir im Artikel für Sie zusammengefasst.

Am kommenden Samstag steigt die 11. Ausgabe von WWE „Night of Champions“ – diesmal in Riad, Saudi-Arabien. Live-Übertragung und Wiederholung: Alle Möglichkeiten im Überblick.

WWE Night of Champions: Alle Übertragungen im Überblick

In Deutschland läuft WWE „Night of Champions“ 2025 live auf dem WWE Network. Das Event startet am Samstag, dem 28. Juni 2025, um 19 Uhr, die Countdown-Show beginnt bereits um 17 Uhr. ProSieben MAXX zeigt das Großereignis zusätzlich am 29. Juni 2025 ab 22 Uhr im Free-TV und im Livestream auf Joyn. Danach ist das Event 7 Tage auf Joyn kostenfrei zum Streamen verfügbar.

WWE Night of Champions: Welche Matches finden statt?

Unter den Matches werden die „King of the Ring“- und „Queen of the Ring“-Finals ausgetragen. Alle Matches im Überblick finden Sie hier: WWE Night of Champions 2025: Diese Matches werden ausgetragen.

Alle aktuellen WWE-Champions im Überblick

Undisputed WWE Champion: John Cena

World Heavyweight Champion: Gunther

Women’s World Champion: Iyo Sky

WWE Women’s Champion: Tiffany Stratton

Intercontinental Champion: Dominik Mysterio

United States Champion: Jacob Fatu

Women’s Intercontinental Champion: Becky Lynch

Women’s United States Champion: Zelina Vega

WWE Speed Champion: El Grande Americano

WWE Women’s Speed Champion: Sol Ruca

World Tag Team Champions: The New Day

WWE Tag Team Champions: The Street Profits

WWE Women’s Tag Team Champions: Liv Morgan & Raquel Rodriguez

Was ist WWE Night of Champions?

WWE Night of Champions ist ein Wrestling-Großevent der US-amerikanischen Liga World Wrestling Entertainment (WWE). Ursprünglich wurde das Format 2007 eingeführt und hatte über Jahre hinweg ein klares Konzept: Jeder Titel der WWE musste an diesem Abend verteidigt werden.

Nach einer längeren Pause kehrte das Event 2023 zurück – allerdings mit angepasstem Konzept. Seitdem liegt der Fokus nicht mehr nur auf Titelmatches, sondern auch auf großen Fehden und Comebacks. Die Veranstaltung gehört zur Premium-Live-Event-Reihe der WWE, vergleichbar mit WrestleMania, SummerSlam oder Royal Rumble, nur eine Stufe kleiner.