Kaum ist WWE „Money in the Bank“ 2025 vorbei, steht schon das nächste Großereignis an: „WWE Night of Champions“ steigt in diesem Jahr außerhalb der USA. Was bislang zur Show bekannt ist.

Wann findet „WWE Night of Champions“ 2025 statt?

„WWE Night of Champions“ 2025 findet am Samstag, dem 28. Juni 2025, statt. In Deutschland startet die Show um 19:00 Uhr.

Wo ist der Austragungsort von „WWE Night of Champions“ 2025?

„WWE Night of Champions“ 2025 wird in der Kingdom Arena in Riad, Saudi-Arabien ausgetragen und ist damit nach der Ausgabe 2023 das zweite Event dieser Reihe, das in Saudi-Arabien stattfindet.

Wo wird WWE „Night of Champions“ 2025 übertragen?

In den USA wird das Spektakel live auf Peacock übertragen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz können Sie WWE „Night of Champions“ 2025 auf WWE Network live anschauen. Außerdem zeigt ProSieben MAXX das Großereignis am 29. Juni 2025 um 22 Uhr.

Welche Matches wird es bei WWE „Night of Champions“ 2025 geben?

Bisher stehen folgende Matches fest:

King of the Ring tournament Finale: TBD vs. TBD (Der Gewinner wird zum „King of the Ring“ gekrönt und erhält ein Match um einen World Championship beim SummerSlam)

TBD vs. TBD (Der Gewinner wird zum „King of the Ring“ gekrönt und erhält ein Match um einen World Championship beim SummerSlam) Queen of the Ring tournament Final : TBD vs. TBD (Die Gewinnerin wird zum „Queen of the Ring“ gekrönt und erhält ein Match um einen World Championship beim SummerSlam)

: TBD vs. TBD (Die Gewinnerin wird zum „Queen of the Ring“ gekrönt und erhält ein Match um einen World Championship beim SummerSlam) Singles Match um den Undisputed WWE Champion: John Cena (Champion) vs. CM Punk

Lesen Sie auch: WWE Money in the Bank 2025: Alle Ergebnisse im Überblick

Was ist WWE Night of Champions?

WWE Night of Champions ist ein jährlich stattfindendes Wrestling-Event der WWE, bei dem traditionell alle Titel der Liga auf dem Spiel stehen. Das Konzept ist klar: Jeder amtierende Champion muss seinen Gürtel verteidigen. Dadurch besteht die Matchcard fast ausschließlich aus Titelkämpfen – von den großen Weltmeisterschaften bis hin zu Tag-Team- oder Midcard-Titeln.

Das Event wurde erstmals 2007 unter dem Namen „Vengeance: Night of Champions“ veranstaltet und entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem festen Bestandteil im WWE-Kalender. Nach einer Pause zwischen 2016 und 2022 kehrte „Night of Champions“ im Jahr 2023 zurück – mit einer besonderen Premiere: Die Show fand erstmals in Saudi-Arabien statt. 2025 ist das Event erneut dort geplant, genauer gesagt in der Kingdom Arena in Riad.

Im Unterschied zu anderen Großveranstaltungen wie dem „Royal Rumble“ oder „Money in the Bank“, die spezielle Matchformate bieten, konzentriert sich „Night of Champions“ ausschließlich auf die Titel. Dadurch rückt das Event regelmäßig große Wendepunkte in den Storylines in den Fokus – etwa durch Titelwechsel, Überraschungsrückkehrer oder dominante Titelverteidigungen.