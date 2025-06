WWE Night of Champions 2025 fand am 28. Juni in der Kingdom Arena in Riad, Saudi-Arabien. Im Mittelpunkt standen die Finalkämpfe des King- und Queen-of-the-Ring-Turniers sowie das WWE-Championship-Match zwischen John Cena und CM Punk.

WWE Night of Champions 2025: Die Gewinner der Matches im Überblick

King of the Ring Tournament Finale: Cody Rhodes besiegte Randy Orton via Pinfall. (Der Gewinner wird zum „King of the Ring“ gekrönt und erhält ein Match um einen World Championship beim SummerSlam)

Street Fight: Rhea Ripley besiegte Raquel Rodriguez via Pinfall.

Singles Match: Sami Zayn besiegte Karrion Kross (mit Scarlett) via Pinfall.

Singles Match um den WWE United States Championship: Solo Sikoa besiegte Jacob Fatu (Champion) via Pinfall

Queen of the Ring Tournament Finale: Jade Cargill besiegte Asuka via Pinfall. (Die Gewinnerin wird zum „Queen of the Ring“ gekrönt und erhält ein Match um einen World Championship beim SummerSlam)

Singles Match um den Undisputed WWE Championship: John Cena (Champion) besiegte CM Punk via Pinfall.

WWE Night of Champions 2025: Die besten Momente

Alle aktuellen Champions im Überblick

Undisputed WWE Champion: John Cena

World Heavyweight Champion: Jey Uso

World Tag Team Champions: The New Day (Kofi Kingston und Xavier Woods)

WWE Tag Team Champions: The Street Profits (Angelo Dawkins und Montez Ford)

WWE United States Champion: Solo Sikoa

WWE Women’s Champion: Tiffany Stratton

Women’s World Champion: Iyo Sky

Women’s Intercontinental Champion: Becky Lynch

Women’s United States Champion: Giulia

WWE Intercontinental Champion: Dominik Mysterio

WWE Women’s Tag Team Champions: Liv Morgan und Raquel Rodriguez

WWE Speed Champion: El Grande Americano

WWE Women’s Speed Champion: Sol Ruca

WWE Night of Champions 2025 verpasst? Hier können Sie die Show nachträglich schauen

WWE Night of Champions 2025 wurde am gestrigen Abend (29. Juni) live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream übertragen. Wer die Show verpasst hat, kann sie nun sieben Tage lang kostenlos in der Mediathek von Joyn nachholen.

SmackDown und RAW: Wann läuft WWE im TV?

Alle deutschen Sendezeiten von SmackDown, Raw & NXT finden Sie hier: WWE 2025: Alle Infos zur deutschen Übertragung.

Was ist WWE Night of Champions?

WWE Night of Champions ist ein Wrestling-Event der US-amerikanischen Promotion World Wrestling Entertainment (WWE), bei dem alle aktuellen Titel der Liga auf dem Spiel stehen. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist, dass jeder einzelne Champion seinen Gürtel verteidigen muss – ein Konzept, das für Spannung sorgt und regelmäßig große Wendungen innerhalb der WWE-Geschichten mit sich bringt.

Erstmals fand Night of Champions im Jahr 2007 statt, zunächst noch als Teil des Events „Vengeance: Night of Champions“. Ab 2008 wurde es als eigenständiger Pay-per-View etabliert und entwickelte sich schnell zu einem festen Bestandteil des WWE-Kalenders. Nach einer mehrjährigen Pause kehrte das Event 2023 als sogenanntes „Premium Live Event“ zurück, diesmal mit neuem Fokus – unter anderem auf die Einführung eines neuen World Heavyweight Championship-Titels sowie zentrale Matches rund um Top-Stars wie Roman Reigns, Seth Rollins und Cody Rhodes.

Night of Champions steht für Titelmatches ohne Ablenkung durch Showkämpfe oder Nebenstories. Es geht um klare sportliche Entscheidungen, große Dramatik und häufig auch um Titelwechsel. Damit zählt das Event zu den besonders relevanten Veranstaltungen der WWE und wird von Fans entsprechend mit Spannung erwartet.