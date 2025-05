Wann die WWE-Großveranstaltung „Money in the Bank“ 2025 stattfindet und welche Matches es geben wird, lesen Sie im Artikel.

Im Juni erwartet Wrestling-Fans erneut eines der beliebtesten WWE-Großevents: „Money in the Bank“ steht in den Startlöchern. Im Mittelpunkt der Show stehen wie immer die spektakulären Matches um den begehrten Money-in-the-Bank-Koffer – sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Hier gibt’s alle bislang bekannten Infos zum Event auf einen Blick.

Wann findet „Money in the Bank“ 2025 statt?

Die 16. Ausgabe von „Money in the Bank“ findet dieses Jahr am Samstag, dem 7. Juni 2025, um 15:30 Uhr (Ortszeit) statt. In Deutschland startet das Event in der Nacht zum Sonntag um 0:30 Uhr.

Wo findet „Money in the Bank“ 2025 statt?

Unter dem Namen „Money in the Bank: Los Angeles“ wird das Event dieses Jahr im Intuit Dome in Inglewood, Kalifornien ausgetragen. Die hochmoderne Arena, die auch als neue Heimat der L.A. Clippers bekannt ist, bietet den idealen Rahmen für ein Spektakel voller Überraschungen, packender Matches und großer Emotionen.

„Money in the Bank“ 2025 im TV: Hier können Sie das Event verfolgen

In Deutschland können Sie das Event am 8. Juni 2025 ab 1:00 Uhr auf WWE Network live mitverfolgen. Ob es noch weitere Übertragungen im TV geben wird, ist bisher unbekannt.

„Money in the Bank“ 2025: Alle Matches im Überblick

Bisher stehen folgende Matches fest:

„Money in the Bank“ Ladder Match um einen Vertrag für einen Women’s Championship-Match: Alexa Bliss vs. TBD

Alexa Bliss vs. TBD „Money in the Bank“ Ladder Match um einen Vertrag für einen Men‘s Championship-Match: Solo Sikoa vs. TBD

Was ist WWE „Money in the Bank“?

WWE Money in the Bank ist ein jährlich stattfindendes Großereignis des Wrestling-Weltmarktführers World Wrestling Entertainment (WWE). Im Mittelpunkt der Show steht das sogenannte „Money in the Bank Ladder Match“, ein spektakuläres Leitermatch, bei dem mehrere Teilnehmer oder Teilnehmerinnen gegeneinander antreten. Über dem Ring hängt ein Koffer, den es zu erreichen gilt – doch das ist leichter gesagt als getan. Nur wer seine Gegner ausschaltet und eine Leiter ungestört aufstellen kann, hat die Chance, den Koffer zu greifen und das Match zu gewinnen.

Der besondere Reiz dieses Koffers liegt in seinem Inhalt: ein Vertrag für ein Titelmatch um eine der WWE-Championships. Der Clou dabei ist, dass dieser Vertrag innerhalb eines Jahres zu jedem beliebigen Zeitpunkt eingelöst werden kann – selbst unmittelbar nach einem harten Kampf des amtierenden Champions. So entstehen immer wieder überraschende „Cash-Ins“, bei denen sich Wrestlerinnen oder Wrestler völlig unerwartet einen Titel sichern.

Seit 2017 gibt es bei WWE Money in the Bank jeweils ein Match für Männer und eines für Frauen. Beide bieten Spannung pur, denn nicht nur das Match selbst ist actiongeladen, sondern auch die Zeit danach: Fans spekulieren oft monatelang darüber, wann der Kofferträger den Vertrag einlösen wird. Viele Karrieren in der WWE haben durch einen erfolgreichen Money-in-the-Bank-Sieg einen gewaltigen Schub erhalten – bekannte Beispiele sind unter anderem Edge, Seth Rollins oder Carmella.

Das Event zählt heute zu den beliebtesten Shows im WWE-Kalender und ist regelmäßig Schauplatz großer Überraschungen und Wendungen.