1 Cody Rhodes kämpfte gestern Nacht im „King of the Ring“-Halbfinale gegen Jey Uso. Foto: IMAGO / Imagn Images

Alle Matches und ihre Ergebnisse vom 24. Juni 2025 bei WWE Monday Night RAW finden Sie hier im Überblick.











Eine Woche vor „WWE Night of Champions“ fanden in Columbus, Ohio, die Halbfinals der Turniere „King of the Ring“ und „Queen of the Ring“ statt. Außerdem trafen Bayley und Becky Lynch in einem Match um die WWE Intercontinental Championship aufeinander.