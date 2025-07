Im Toyota Center in Houston in Texas fand die gestrige Ausgabe von „Monday Night RAW“ statt. Es standen fünf Matches auf dem Programm, darunter auch ein Titelmatch um die WWE Women’s Tag Team Championship.

Die Gewinner der Matches

Singles Match: Sheamus besiegte Rusev durch Pinfall.

WWE World Tag Team Title #1 Contendership – Three Way Tag Team Match: LWO (Cruz Del Toro & Joaquin Wilde mit Dragon Lee) besiegten The New day (Kofi Kingston & Xavier Woods) und The Creed Brothers (Brutus Creed & Julius Creed mit Ivy Nile) durch Pinfall.

Tag Team Match um die WWE Women’s Tag Team Championship: The Judgment Day (Roxanne Perez & Raquel Rodriguez mit Dominik Mysterio) besiegten Bayley & Lyra Valkyria durch Pinfall.

Singles Match: Karrion (mit Scarlett) besiegte Sami Zayn durch Pinfall.

Singles Match: Stephanie Vaquer besiegte Iyo Sky durch Disqualifikation. (Chelsea Green mischte sich in das Match ein)

RAW vom 21. Juli 2025: Was sonst noch in der Show passiert ist

Alle Highlights der Episode können Sie sich hier anschauen:

Die aktuellen WWE-Titelträger im Überblick

Undisputed WWE Champion: John Cena

World Heavyweight Champion: Gunther

Women’s World Champion: Naomi

WWE Women’s Champion: Tiffany Stratton

Intercontinental Champion: Dominik Mysterio

United States Champion: Solo Sikoa

Women’s Intercontinental Champion: Becky Lynch

Women’s United States Champion: Giulia

WWE Speed Champion: El Grande Americano

WWE Women’s Speed Champion: Sol Ruca

World Tag Team Champions: Finn Bálor & JD McDonagh

WWE Tag Team Champions: The Wyatt Sicks

WWE Women’s Tag Team Champions: Roxanne Perez & Raquel Rodriguez

Wo kann man WWE Monday Night RAW in Deutschland schauen?

In Deutschland können Sie die neueste RAW-Folge jeweils am nachfolgenden Mittwoch um circa 22 Uhr bei ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn schauen. Wer eine Episode verpasst hat, kann die Folge ebenfalls auf Joyn streamen. Wer nicht so lange warten möchte, benötigt ein VPN und ein Abo bei Netflix. Damit können Sie WWE Monday Night RAW live oder nachträglich auf Netflix streamen.