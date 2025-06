Im Resch Center in Green Bay im US-Bundesstaat Wisconsin fanden in dieser Woche die letzten Begegnungen der ersten Qualifikationsrunde der 'Queen of the Ring'- und 'King of the Ring'-Turniere statt. Ergänzend wurden zwei Einzelmatches ausgetragen.

Die Gewinner der Matches

Fatal Four Way Match – 1. Runde „Queen of the Ring“ Turnier: Asuka besiegte Stephanie Vaquer, Ivy Nile und Raquel Rodriguez durch Pinfall. (Am Ende des Matches griff Rhea Ripley in das Match ein und attackierte Rodriguez.)

Singles Match: AJ Styles besiegte JD McDonagh (mit Dominik Mysterio) via Pinfall. (Mysterio versuchte durch Ablenkung McDonagh einen Vorteil zu verschaffen.)

Singles Match: Kairi Sane besiegte Liv Morgan (Das Match musste aufgrund einer verletzten Liv Morgan abgebrochen werden.)

Fatal Four Way Match – 1. Runde „King of the Ring“ Turnier: Jey Uso besiegte Sheamus, Rusev, Bronson Reed (mit Paul Heyman) via Pinfall. (Das Match wurde von Bron Breakker gestört, der zugunsten von Reed in das Match eingreift.

Diese Matches wurden für nächste Woche bestätigt

Singles Match um den Women’s Intercontinental Championship: Bayley vs. Becky Lynch (Champion)

Singles Match – 2. Runde „Queen of the Ring“ Turnier: Jade Cargill vs. Roxanne Perez.

Singles Match – 2. Runde „King of the Ring“ Turnier: Cody Rhodes vs. Jey Uso

RAW vom 16. Juni 2025: Was sonst noch in der Show passiert ist

Alle Highlights der Episode können Sie sich hier anschauen:

Die aktuellen WWE-Titelträger im Überblick

Undisputed WWE Champion: John Cena

World Heavyweight Champion: Gunther

Women’s World Champion: Iyo Sky

WWE Women’s Champion: Tiffany Stratton

Intercontinental Champion: Dominik Mysterio

United States Champion: Jacob Fatu

Women’s Intercontinental Champion: Becky Lynch

Women’s United States Champion: Zelina Vega

WWE Speed Champion: El Grande Americano

WWE Women’s Speed Champion: Sol Ruca

World Tag Team Champions: The New Day

WWE Tag Team Champions: The Street2 Profits

WWE Women’s Tag Team Champions: Liv Morgan & Raquel Rodriguez

Wo kann man WWE Monday Night RAW in Deutschland schauen?

In Deutschland können Sie die neueste RAW-Folge jeweils am nachfolgenden Mittwoch um circa 22 Uhr bei ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn schauen. Wer eine Episode verpasst hat, kann die Folge ebenfalls auf Joyn streamen. Wer nicht so lange warten möchte, benötigt ein VPN und ein Abo bei Netflix. Damit können Sie WWE Monday Night RAW live oder nachträglich auf Netflix streamen.