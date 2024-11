WWE-Großveranstaltungen 2025: Diese Termine stehen schon fest

Nächstes Jahr stehen die Fans der WWE erneut vor einer Reihe von Großveranstaltungen. Die WWE-Events sind weit mehr als nur sportliche Wettkämpfe – sie verbinden spektakuläre Shows, packende Storylines und charismatische Superstars. Von den jährlichen Klassikern wie WrestleMania und SummerSlam bis hin zu neuen Formaten: Die WWE kombiniert Sport und Unterhaltung und liefert unvergessliche Momente, die Fans auf der ganzen Welt begeistern.

WWE: Diese Großveranstaltungen gibt es nächstes Jahr

Bisher sind 3 der WWE-Großveranstaltungen für 2025 terminiert:

Samstag, 1. Februar 2025: WWE Royal Rumble (Indianapolis, Indiana)

Samstag, 19. April 2025: WWE WrestleMania 41 (Las Vegas, Nevada)

Samstag, 2. August 2025: WWE SummerSlam (Rutherford, New Jersey)

Weitere WWE-Großveranstaltungen (bisher ohne Termin)

Elimination Chamber : Mindestens ein Match im Elimination Chamber (sechs Wrestler treten in einer Stahlkäfigkonstruktion gegeneinander an, wobei zwei Teilnehmer starten und die anderen nacheinander aus ihren Kammern freigelassen werden)

: Mindestens ein Match im Elimination Chamber (sechs Wrestler treten in einer Stahlkäfigkonstruktion gegeneinander an, wobei zwei Teilnehmer starten und die anderen nacheinander aus ihren Kammern freigelassen werden) Backlash : Führt Fehden von WrestleMania fort und schließt diese ab

: Führt Fehden von WrestleMania fort und schließt diese ab King and Queen of the Ring : Matches, in denen es um den Titel „King of the Ring“ oder „Queen of the Ring“ geht, meist mit Storylines verbunden.

: Matches, in denen es um den Titel „King of the Ring“ oder „Queen of the Ring“ geht, meist mit Storylines verbunden. Clash at the Castle : Veranstaltungen, die im Vereinigten Königreich stattfinden und an die Schlösser in der Umgebung angelehnt sind.

: Veranstaltungen, die im Vereinigten Königreich stattfinden und an die Schlösser in der Umgebung angelehnt sind. Money in the Bank : Ein LeiterMatch um einen Koffer voller Geld .

: Ein LeiterMatch um einen Koffer voller Geld . Bad Blood : Enthält mindestens ein „Hell in a Cell“Match

: Enthält mindestens ein „Hell in a Cell“Match Crown Jewel : Veranstaltung in SaudiArabien

: Veranstaltung in SaudiArabien Survivor Series : Teams treten gegeneinander an, übergreifende Veranstaltung zwischen SmackDown, RAW und NXT

: Teams treten gegeneinander an, übergreifende Veranstaltung zwischen SmackDown, RAW und NXT Fastlane: Ursprünglich lag das Event zwischen dem Royal Rumble und WrestleMania und hat daher auch seinen Namen.

Wann kommt die WWE 2025 nach Deutschland?

Gute Nachrichten für die deutschen Fans: WWE kommt im Frühjahr 2025 nach Deutschland. Am 15. März 2025 gibt es eine Liveshow in Dortmund, einen Tag später (16. November) in Hannover.