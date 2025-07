WWE Evolution 2025 steht vor der Tür – und das Comeback des reinen Frauen-Events verspricht einiges: Von Titelkämpfen über Comebacks bis hin zu neuen Rekorden. Hier gibt’s alle Infos zu Datum, Matchcard, Livestream und Highlights im Überblick.

Wann findet „Evolution“ 2025 statt?

Nach siebenjähriger Pause feiert WWE Evolution in diesem Jahr sein Comeback: Am 13. Juli 2025 stehen 7 packende Frauen-Matches auf dem Programm – ein Abend, der ganz im Zeichen der Women’s Division steht.

Wo ist der Austragungsort von „Evolution“ 2025?

WWE Evolution 2025 findet in der State Farm Arena in Atlanta, Georgia, statt – genau wie bereits am Vortag das Großevent Saturday Night’s Main Event XL.

Wo wird WWE „Evolution“ 2025 übertragen?

Die Übertragung von WWE Evolution 2025 beginnt in der Nacht zum Montag um 0:00 Uhr mit der Kickoff-Show auf YouTube. Im Anschluss folgt das Hauptevent auf WWE Network.

Am Montag, dem 13. Juli 2025, zeigt ProSieben MAXX die Veranstaltung ab 22:00 Uhr im Free-TV. Parallel dazu ist das Event auch im Livestream auf Joyn verfügbar.

Wer die Show verpasst hat, kann sie anschließend für exakt 7 Tage kostenlos auf Joyn nachholen.

Welche Matches wird es bei WWE „Evolution“ 2025 geben?

Bisher stehen folgende Matches fest:

Singles Match um die NXT Women’s Championship: Jacy Jayne (Champion, mit Fallon Henley und Jazmyn Nyx) vs. Jordynne Grace

Jacy Jayne (Champion, mit Fallon Henley und Jazmyn Nyx) vs. Jordynne Grace Singles Match um die Women’s World Championship: Iyo Sky (Champion) vs. Rhea Ripley

Iyo Sky (Champion) vs. Rhea Ripley Fatal-Four-Way-Tag-Team-Match um die Women’s Tag Team Championship: Raquel Rodriguez und Roxanne Perez (Champions) vs. Alexa Bliss und Charlotte Flair vs. 2 Teams TBD

Raquel Rodriguez und Roxanne Perez (Champions) vs. Alexa Bliss und Charlotte Flair vs. 2 Teams TBD Battle Royal um ein Match um die Women’s World Championship bei Clash in Paris: Teilnehmer TBA

Teilnehmer TBA Singles Match um die WWE Women’s Championship: Tiffany Stratton (Champion) vs. Trish Stratus

Tiffany Stratton (Champion) vs. Trish Stratus No Holds Barred Match: Jade Cargill vs. Naomi

Jade Cargill vs. Naomi Triple Threat Match um die WWE Women’s Intercontinental Championship: Becky Lynch vs. Bayley vs. Lyra Valkyria

Was ist WWE Evolution?

WWE Evolution war das erste und bislang einzige rein weibliche Pay-Per-View-Event der WWE, das am 28. Oktober 2018 in New York stattfand.

Es war ein symbolträchtiger Schritt in der sogenannten "Women’s Evolution", also der Abkehr vom "Divas"-Image hin zu ernstzunehmendem Frauen-Wrestling. Das Event war Teil des Versuchs, Frauen im Wrestling gleichwertig zu präsentieren – mit Matches auf Augenhöhe und ohne Sexualisierung. Nach einer siebenjährigen Pause kehrt dieses Event nun zurück.