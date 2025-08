Nach SummerSlam ist vor Clash in Paris: Das kommende Großevent führt Superstars beider WWE-Kader – Raw und SmackDown – in die französische Hauptstadt und setzt damit die europäische Expansion der Liga konsequent fort. Die Matchcard verspricht jetzt schon Titelkämpfe auf höchstem Niveau und Auftritte internationaler Top-Stars.

Wann findet WWE Clash in Paris 2025 statt?

WWE Clash in Paris findet am Sonntag, dem 31. August 2025 um 21 Uhr statt.

Wo ist der Austragungsort von WWE Clash in Paris 2025?

Austragungsort ist die Paris La Défense Arena im französischen Nanterre. Für Wrestling-Fans aus Europa bietet sich damit nicht nur die seltene Gelegenheit, ein WWE-Event live vor Ort zu erleben – dank der Zeitzone beginnt die Show zudem zu einer fanfreundlichen Uhrzeit und nicht wie sonst oft mitten in der Nacht.

Auch interessant: WWE SummerSlam 2025: Alle Ergebnisse im Überblick

Wo wird WWE Clash in Paris 2025 übertragen?

In Deutschland lässt sich WWE Clash in Paris live über das kostenpflichtige WWE Network streamen. Mit einem VPN ist zudem der Zugriff auf Netflix möglich, wo das Event in vielen internationalen Regionen verfügbar ist. Auch ProSieben MAXX zeigt WWE-Großveranstaltungen häufig einen Tag zeitversetzt im Free-TV sowie im Joyn-Livestream – eine offizielle Bestätigung für „Clash in Paris“ steht aktuell jedoch noch aus.

Welche Matches wird es bei WWE Clash in Paris 2025 geben?

Bisher stehen folgende Matches fest:

Single’s Match um die Women’s World Championship: Naomi (Champion) vs. Stephanie Vaquer

Was ist WWE Clash in Paris?

WWE Clash at the Castle: Paris ist ein angekündigtes Premium-Live-Event der Wrestling-Promotion WWE, das am Samstag, den 30. August 2025, in der Accor Arena in Paris stattfinden soll. Es handelt sich – nach Backlash 2024 - um die 2. Großveranstaltung der WWE in Frankreich überhaupt .

Das Event ist Teil der sogenannten „Clash“-Reihe, die bislang hauptsächlich in Großbritannien stattfand. Mit dem Schritt nach Paris setzt die WWE ihre internationale Expansion in Europa fort. Geplant ist ein Abend mit hochkarätigen Matches, möglicherweise Titelkämpfen, und der Teilnahme vieler Top-Superstars beider WWE-Kader (Raw und SmackDown).

Da die WWE für solche Events häufig lokal bedeutende Matches oder Überraschungen inszeniert, wird erwartet, dass auch europäische oder französischsprachige Stars besonders im Rampenlicht stehen könnten.