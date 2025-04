WWE Backlash 2025: Datum, Matches & Co

Kaum ist der Vorhang für WrestleMania 41 gefallen, da richtet sich der Blick bereits auf das nächste große WWE-Event: Backlash steht bevor. Während am vergangenen Wochenende die größte Show des Wrestling-Jahres über die Bühne ging, laufen die Vorbereitungen für die nächste hochkarätige Veranstaltung bereits auf Hochtouren. Was bislang zu Backlash 2025 bekannt ist – hier die aktuellen Informationen im Überblick.

Wann findet Backlash 2025 statt?

Die 20. Ausgabe von Backlash findet am Samstag, dem 10. Mai 2025, um 19:30 Uhr (Ortszeit) statt. In Deutschland beginnt die Show somit in der Nacht auf Sonntag um 2:30 Uhr.

Wo ist der Austragungsort von Backlash 2025?

Die 20. Ausgabe von Backlash findet im Enterprise Center im US-amerikanischen St. Louis im Bundesstaat Missouri statt.

Wo wird Backlash 2025 übertragen?

Wer das Spektakel live am Bildschirm verfolgen möchte, benötigt einen Account beim WWE Network. Alternativ wird Backlash auch zeitversetzt im Free-TV auf ProSieben MAXX ausgestrahlt. Genaue Sendezeiten stehen jedoch derzeit noch nicht fest.

Welche Matches wird es bei Backlash 2025 geben?

Zwar wurden bislang noch keine Matches offiziell bestätigt, doch fest steht bereits: John Cena und Randy Orton gehören zum Line-up der Veranstaltung.

Lesen Sie auch: Alle Ergebnisse von WrestleMania 41 im Überblick

Backlash: Infos zur Veranstaltung

WWE Backlash ist eine wiederkehrende Großveranstaltung (Pay-per-View bzw. Premium Live Event) des Wrestling-Unternehmens World Wrestling Entertainment (WWE). Ursprünglich wurde sie eingeführt, um die Nachwirkungen von WrestleMania, der größten WWE-Show des Jahres, zu thematisieren – daher auch der Name „Backlash“ (deutsch: „Nachwirkungen“ oder „Rückstoß“).

In der klassischen Struktur der WWE war Backlash meist im April oder Mai angesiedelt – also wenige Wochen nach WrestleMania – und diente als Bühne für Rematches, überraschende Wendungen oder die Weiterentwicklung langfristiger Rivalitäten. Von 2010 bis 2015 pausierte das Event vorübergehend, kehrte aber 2016 in den WWE-Terminkalender zurück. Zwischenzeitlich wurde es auch unter dem Titel „WrestleMania Backlash“ vermarktet, um die enge inhaltliche Verbindung zur Hauptveranstaltung noch stärker zu betonen. Dieser Namenszusatz wurde jedoch später wieder fallengelassen.