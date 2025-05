Am vergangenen Wochenende wurde WWE Backlash 2025 in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri, der Heimat von Randy Orton, ausgetragen. Auf dem Plan standen 5 spannende Matches, darunter das Hauptmatch zwischen John Cena und Randy Orton.

WWE Backlash 2025: Die Gewinner der Matches im Überblick

Fatal Four-Way Match um den WWE United States Championship: Jacob Fatu (Champion) besiegte LA Knight, Damian Priest und Drew McIntyre via Pinfall. Singles Match um den WWE Women's Intercontinental Championship: Lyra Valkyria (Champion) besiegte Becky Lynch via Pinfall. Singles Match um den WWE Intercontinental Championship: Dominik Mysterio (Champion) besiegte Penta via Pinfall. Singles Match: Gunther besiegte Penta via Technical Submission. Singles Match um den Undisputed WWE Championship: John Cena (Champion) besiegte Randy Orton via Pinfall.

WWE Backlash 2025: Die Highlights

Alle aktuellen Champions im Überblick

Undisputed WWE Champion: John Cena

World Heavyweight Champion: Jey Uso

World Tag Team Champions: The New Day (Kofi Kingston und Xavier Woods)

WWE Tag Team Champions: The Street Profits (Angelo Dawkins und Montez Ford)

WWE United States Champion: Jacob Fatu

WWE Women’s Champion: Tiffany Stratton

Women’s World Champion: Iyo Sky

Women’s Intercontinental Champion: Lyra Valkyria

Women’s United States Champion: Zelina Vega

WWE Intercontinental Champion: Dominik Mysterio

WWE Women’s Tag Team Champions: Becky Lynch und Lyra Valkyria

WWE Speed Champion: El Grande Americano

WWE Women’s Speed Champion: Sol Ruca

WWE Backlash 2025 verpasst? Hier können Sie die Show nachträglich schauen

Backlash 2025 läuft auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn am Montag, den 12. Mai 2025, um 22:30 Uhr. Im Anschluss steht die Folge für eine Woche kostenlos auf Joyn zum Streamen bereit.

SmackDown und RAW: Wann läuft WWE im TV?

Alle deutschen Sendezeiten von SmackDown, Raw & NXT finden Sie hier: WWE 2025: Alle Infos zur deutschen Übertragung.

Was ist WWE BACKLASH?

WWE Backlash ist eine jährlich stattfindende Großveranstaltung des amerikanischen Wrestling-Marktführers WWE (World Wrestling Entertainment). Der Event wurde erstmals 1999 ausgetragen und diente ursprünglich dazu, die Ereignisse von WrestleMania – der größten und wichtigsten WWE-Veranstaltung des Jahres – fortzuführen. Der Name „Backlash“, was so viel wie „Gegenreaktion“ oder „Nachwirkung“ bedeutet, bezieht sich auf die offenen Rechnungen, Rivalitäten und Konflikte, die bei WrestleMania entstanden sind und nun bei Backlash in spannenden Matches weitergeführt oder entschieden werden.

Über die Jahre hinweg hat sich das Format immer wieder verändert. Von 2021 bis 2022 trug die Veranstaltung den offiziellen Namen „WrestleMania Backlash“, um die enge Verbindung zwischen den beiden Events zu betonen. Seit 2023 heißt der Event wieder schlicht „Backlash“. Typisch für Backlash sind Titelrückkämpfe, persönliche Fehden und Revanche-Matches, bei denen die Emotionen hochkochen und die Geschichten aus den Wochen davor zu einem dramatischen Höhepunkt gebracht werden.

WWE Backlash findet in der Regel im Frühjahr statt, meistens im April oder Mai, und der Austragungsort wechselt jährlich. In den letzten Jahren wurde das Event auch zunehmend international ausgerichtet – so fand Backlash 2023 beispielsweise in Puerto Rico statt, was für besonders viel Stimmung und Aufmerksamkeit sorgte.