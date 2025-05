Nach WWE Backlash steht in 2 Wochen schon das nächste Event an. Alle bisherigen Infos zu WWE Saturday Night’s Main Event XXXIX haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Wann findet WWE Saturday Night’s Main Event XXXIX statt?

WWE Saturday Night’s Main Event XXXIX findet am Samstag, dem 24. Mai 2025, statt. In Deutschland läuft die Show in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Wo ist der Austragungsort von WWE Saturday Night’s Main Event XXXIX?

Ausgetragen wird WWE Saturday Night’s Main Event XXXIX im Yuengling Center im US-amerikanischen Tampa in Florida.

Wo wird WWE Saturday Night’s Main Event XXXIX übertragen?

In den USA wird das Spektakel live auf NBC und Peacock übertragen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz können Sie WWE Saturday Night’s Main Event XXXIX auf dem offiziellen WWE-YouTube-Kanal mitverfolgen.

Welche Matches wird es bei WWE Saturday Night’s Main Event XXXIX geben?

Bisher stehen folgende Matches fest:

Singles Match um den World Heavyweight Championship: Jey Uso (Champion) vs. Logan Paul

Was ist WWE Saturday Night’s Main Event XXXIX?

Saturday Night’s Main Event ist eines der traditionsreichsten Formate der WWE. Die Show wurde 1985 erstmals auf NBC ausgestrahlt und war die erste Wrestling-Sendung in den USA, die zur Primetime lief. Sie zeigte legendäre Matches mit Stars wie Hulk Hogan, Randy Savage und André the Giant und war ein wichtiges Bindeglied zwischen den großen WWE-Events. Nach einer längeren Pause wurde das Format mehrfach neu aufgelegt.