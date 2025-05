Die gestrige Ausgabe von WWE Monday Night RAW fand im Yuengling Center in Tampa, Florida, statt. Die Show griff die jüngsten Ereignisse von Saturday Night’s Main Event XXXIX auf und setzte die Storylines fort. Auf dem Plan standen wieder einige spannende Matches.

Die Gewinner der Matches

Triple Threat Match – Money in the Bank Qualifier: Penta besiegte Dragon Lee und Chad Gable durch Pinfall.

Singles Match: Rusev besiegte Akira Tozawa (mit Maxxin Dupri) durch Submission nach nur 54 Sekunden.

Nach dem Match kommt Sheamus zur Hilfe, nachdem Rusev keinerlei Anschein macht, den Hold loszulassen.

Triple Therat Tag Team Match um den World Tag Team Championship: The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) besiegten The War Raiders (Erik & Ivar) und The Creed Brothers (Brutus & Julius) durch Pinfall.

Singles Match: Kairi Sane besiegte Liv Morgan (mit Raquel Rodriguez) durch Pinfall.

Roxanne Perez eilt zum Ring und mischt sich zugunsten von Liv Morgan ins Geschehen ein. Die Intervention löst bei Raquel Rodriguez sichtlichen Unmut aus – sie reagiert verärgert und stellt Perez zur Rede. Während die beiden diskutieren, ist Liv Morgan abgelenkt und verliert in einem entscheidenden Moment den Fokus im Match.

Lesen Sie auch: Saturday Night’s Main Event XXXIX: Alle Ergebnisse im Überblick.

Triple Threat Match – Money in the Bank Qualifier: Seth Rollins besiegte Finn Bálor und Sami Zayn durch Pinfall.

Nach dem Match ertönt die Musik von CM Punk, der sich von hinten an den Ring heranschleicht und Rollins attackiert.

Lesen Sie auch: WWE Money in the Bank 2025: Alle bisherigen Infos.

RAW vom 26. Mai 2025: Was sonst noch in der Show passiert ist

Alle Highlights der Episode können Sie sich hier anschauen:

Passend zum Thema: WWE Backlash 2025: Hier können Sie das Event in Deutschland schauen

Die aktuellen WWE-Titelträger im Überblick

Undisputed WWE Champion: John Cena

World Heavyweight Champion: Jey Uso

Women’s World Champion: Iyo Sky

WWE Women’s Champion: Tiffany Stratton

Intercontinental Champion: Dominik Mysterio

United States Champion: Jacob Fatu

Women’s Intercontinental Champion: Lyra Valkyria

Women’s United States Champion: Zelina Vega

WWE Speed Champion: Dragon Lee

WWE Women’s Speed Champion: Sol Ruca

World Tag Team Champions: The New Day

WWE Tag Team Champions: The Streets Profits

WWE Women’s Tag Team Champions: Liv Morgan & Raquel Rodriguez

Wo kann man WWE Monday Night RAW in Deutschland schauen?

In Deutschland können Sie die neueste RAW-Folge jeweils am nachfolgenden Mittwoch um circa 22 Uhr bei ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn schauen. Wer eine Episode verpasst hat, kann die Folge ebenfalls auf Joyn streamen. Wer nicht so lange warten möchte, benötigt ein VPN und ein Abo bei Netflix. Damit können Sie WWE Monday Night RAW live oder nachträglich auf Netflix streamen.