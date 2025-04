Die neueste Ausgabe von WWE Monday Night RAW brachte am 28. April 2025 wieder jede Menge Spannung, Überraschungen und harte Kämpfe mit sich. Austragungsort war Kansas City im US-Bundesstaat Missouri. Hier gibt’s alle Ergebnisse der Matches und die wichtigsten Highlights des Abends im Überblick.

Die Gewinner der Matches

Singles Match: Rhea Ripley besiegte Roxanne Perez durch Disqualifikation (Rhea Ripley wird von Giulia angegriffen, Iyo Sky kommt Ripley daraufhin zur Hilfe)

Tag Team Match: The War Raiders (Erik & Ivar) besiegten The Judgment Day (Finn Bálor & JD Mc Donagh) (Carlito schafft es, währende des Matches Vorteile für The Judgment Day zu kreieren, doch dann greift Penta unbemerkt in das Match ein)

Singles Match: Stephanie Vquer besiegte Ivy Nile (mit Chad Gable) durch Pinfall.

Singles Match: Bron Breakker (mit Seth Rollins & Paul Heyman) besiegte Sami Zayn (Ringrichter musste das Match stoppen)

Diese Matches wurden für nächste Woche bestätigt

Rusev vs. Otis

Penta vs. JD McDonagh

RAW vom 28.4: Was sonst noch in der Show passiert ist

Alle Highlights der Episode können Sie sich hier anschauen:

Wo kann man WWE Monday Night RAW in Deutschland schauen?

In Deutschland können Sie die neueste RAW-Folge jeweils am nachfolgenden Mittwoch um circa 22 Uhr bei ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn schauen. Wer eine Episode verpasst hat, kann die Folge ebenfalls auf Joyn streamen. Wer nicht so lange warten möchte, benötigt ein VPN und ein Abo bei Netflix. Damit können Sie WWE Monday Night RAW live oder nachträglich auf Netflix streamen.