Mit Blick auf ‚Saturday Night’s Main Event‘ hat sich bei der WWE Monday Night Raw-Ausgabe vom 12. Mai 2025 einiges ereignet. Die Show fand in Louisville, Kentucky, statt.

Die Gewinner der Matches

Singles Match: Penta besiegte Chad Gable durch Pinfall.

Tag Team Match: American Made (Julus & Brutus Creed) besiegten The War Raiders via Pinfall. (The New Day verfolgten das Match unmittelbar am Ring und griffen zugunsten American Made in das Match ein)

Singles Match: AJ Styles besiegte Finn Bálor via Pinfall. (Nachdem sich JD McDonaugh und Carlito mehrmals in das Match einmischten, sorgte Penta für klare Verhältnisse und schaltete die beiden aus)

Tag Team Match: Iyo Sky und Rhe Ripley besiegten Giulia und Roxanne Perez via Pinfall. (Nach der Siegesfeier machte Rhea deutlich, dass ihr Fokus auf dem Woemn’s Worlc Championship liegt, den aktuell Iyo Sky trägt.

Lesen Sie auch: WWE Saturday Nights Main Event XXXIX: Alle bisherigen Infos im Überblick

RAW vom 12. Mai 25: Was sonst noch in der Show passiert ist

Alle Highlights der Episode können Sie sich hier anschauen:

Die aktuellen WWE-Titelträger im Überblick

Undisputed WWE Champion: John Cena

World Heavyweight Champion: Jey Uso

Women’s World Champion: Iyo Sky

WWE Women’s Champion: Tiffany Stratton

Intercontinental Champion: Dominik Mysterio

United States Champion: Jacob Fatu

Women’s Intercontinental Champion: Lyra Valkyria

Women’s United States Champion: Zelina Vega

WWE Speed Champion: El Grande Americano

WWE Women’s Speed Champion: Sol Ruca

World Tag Team Champions: The New Day

WWE Tag Team Champions: The Streets Profits

WWE Women’s Tag Team Champions: Liv Morgan & Raquel Rodriguez

Wo kann man WWE Monday Night RAW in Deutschland schauen?

In Deutschland können Sie die neueste RAW-Folge jeweils am nachfolgenden Mittwoch um circa 22 Uhr bei ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn schauen. Wer eine Episode verpasst hat, kann die Folge ebenfalls auf Joyn streamen. Wer nicht so lange warten möchte, benötigt ein VPN und ein Abo bei Netflix. Damit können Sie WWE Monday Night RAW live oder nachträglich auf Netflix streamen.