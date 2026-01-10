WWD Style Awards in L.A.: Kristen Stewart setzt punkiges Statement in Schwarz-Weiß

Schauspielerin und Regisseurin Kristen Stewart dominiert derzeit die roten Teppiche in Los Angeles. Bei den WWD Style Awards zeigte sie sich erneut in einem schwarz-weißen Look - wie schon am Tag zuvor bei der Premiere ihres Herzensprojekts "The Chronology of Water".
Kristen Stewart (35) ist mit voller Energie ins Jahr 2026 gestartet. Am Freitagabend erschien die Schauspielerin und Regisseurin bei den jährlichen WWD Style Awards im Regent Santa Monica Beach und zog in einem maßgeschneiderten Look von Thom Browne die Blicke auf sich.