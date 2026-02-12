Hailey Bieber glänzte bei der "Wuthering Heights"-Premiere in Sydney in einem Dark-Glamour-Look. Ihr schwarzes Spitzen-Naked-Dress zog alle Blicke auf sich.
Bei der "Wuthering Heights"-Premiere in Sydney haben nicht nur die Filmstars für Aufsehen gesorgt. Hailey Bieber (29) zog auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Das Model begeisterte in einem düsteren Naked Dress. Der schwarze Spitzenstoff bildete ein florales Muster und auch die ausgestellten Ärmel verliehen dem Kleid eine dramatische und romantische Note. Der transparente Stoff gab zudem den Blick auf ein schwarzes Höschen frei.