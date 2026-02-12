Hailey Bieber glänzte bei der "Wuthering Heights"-Premiere in Sydney in einem Dark-Glamour-Look. Ihr schwarzes Spitzen-Naked-Dress zog alle Blicke auf sich.

Bei der "Wuthering Heights"-Premiere in Sydney haben nicht nur die Filmstars für Aufsehen gesorgt. Hailey Bieber (29) zog auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Das Model begeisterte in einem düsteren Naked Dress. Der schwarze Spitzenstoff bildete ein florales Muster und auch die ausgestellten Ärmel verliehen dem Kleid eine dramatische und romantische Note. Der transparente Stoff gab zudem den Blick auf ein schwarzes Höschen frei.

Ihre schulterlangen Haare trug sie in sanften Wellen; darunter funkelten Hängeohrringe. Auf weitere Accessoires verzichtete Bieber. Auch das Make-up hielt sie schlicht.

Margot Robbie liebt das Method Dressing

Im Mittelpunkt der Filmpremiere standen die Hauptdarsteller und gebürtigen Australier Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28). Robbie überzeugte einmal mehr in einer viktorianisch inspirierten Robe: Ihr helles Off-Shoulder-Kleid war an Rock und Ärmeln mit fransigem Tüll verziert. Ein Korsett und ein Choker rundeten das Ensemble ab, während sie ihre Haare in glamourösen Wellen trug. Schon bei zahlreichen Stationen der Pressetour hatte sie ihre Outfits an den Film angepasst und so das sogenannte Method Dressing umgesetzt.

Elordi präsentierte sich an ihrer Seite in einem graublauen Anzug, kombiniert mit einem Hemd und einer dunkelblauen Krawatte. Seine hellen Loafer matchten mit dem Kleid seines Co-Stars.

Film startet heute in Deutschland

Am heutigen Donnerstag läuft der Film mit Margot Robbie und Jacob Elordi in den deutschen Kinos an. Robbie spielt in der freien Adaption von Emily Brontës Roman "Sturmhöhe" (Originaltitel: "Wuthering Heights) Catherine Earnshaw, eine Dame der gehobenen Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Elordi verkörpert Heathcliff, einen Außenseiter, der nach Wuthering Heights zurückkehrt, um die Liebe seines Lebens zu gewinnen.