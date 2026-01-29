Wuthering Heights in Los Angeles: Margot Robbie und Jacob Elordi bezaubern bei Filmpremiere

Margot Robbie und Jacob Elordi feierten die Premiere ihres Films "Wuthering Heights" in Los Angeles. Die Schauspielerin trug dabei ein legendäres Schmuckstück: das Cartier-Collier aus dem Nachlass von Elizabeth Taylor.
Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) haben am Mittwochabend die Premiere ihres gemeinsamen Films "Wuthering Heights" in Los Angeles gefeiert. Die beiden Hauptdarsteller der neuen Verfilmung von Emily Brontës Klassiker aus dem Jahr 1847 sorgten dabei für einen glamourösen Auftritt auf dem roten Teppich.