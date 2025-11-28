Wut über Behandlung der VfB-Fans: „Der sogenannte ,Freund und Helfer’ , meine lieben Freunde“

Der 4:0-Sieg des VfB Stuttgart in Deventer wird durch die schlechte Behandlung der Stuttgarter Fans überschattet. Diese drücken ihren Ärger im Netz durch Memes aus.

Der sportliche Erfolg der VfB Stuttgart gegen die Go Ahead Eagles in Deventer ist von der Behandlung der Fans aus Stuttgart durch niederländische Behörden überschattet worden. Dass der klare 4:0-Sieg am Tag danach in der Debatte fast zur Nebensache gerät, halten viele Fans in sozialen Netzwerken für ärgerlich. Dennoch müssen einige Dampf ablassen – sei es durch Statements oder durch Memes, welche die Polizei der 100 000-Einwohner scharf kritisiert. Wir haben Reaktionen auf X gesammelt.

Nachdem die Fans, zahlenmäßig bei einem Kontingent von nur 500 Auswärtskarten überschaubar, unherzlich von der Polizei empfangen worden waren, werden Forderungen laut, Vereine, welche die Sicherheit von Fans nicht gewährleisten können, von internationalen Heimspielen auszuschließen.

Großes Lob für sein Verhalten erhält dagegen VfB-Boss Alex Wehrle, der sich zuvor acht Minuten lang in einem Video über die unsensible Behandlung der Fans ausließ.

Die Uefa muss handeln, findet nicht nur dieser User:

Aber vor allem läuft die Meme-Maschinerie nach dem Umgang der Polizei mit den Fans auf Hochtouren. So werden zynisch-lustige Vergleiche angestellt.

„Hallo Deventer, schöne Stadt habt ihr da“, heißt es da zum Beispiel, und darunter die gefühlte Reaktion der Beamten auf das bloße Eintreffen der Fans: Faustschläge.

Auch Asterix-Vergleiche wurden von Fans bemüht:

Oder der rüde Umgangston der Hip-Hop-Subkultur:

Auf das vermeintliche Messen mit zweierlei Maß der Uefa im Umgang mit Fans, denen übel mitgespielt wird und Fans, die über die Stränge schlagen, gehen manche ebenfalls ein.

Auch Videos, die das Vorgehen der Polizei dokumentieren, werden auf X mit süffisanten Kommentaren versehen verbreitet. „Der sogenannte ,Freund und Helfer’ meine lieben Freunde“, schreibt ein Nutzer – und erinnert an die ebenfalls unschönen Szenen, die sich ein Jahr zuvor in Belgrad abgespielt haben.

Nicht der einzige Aufreger, den das erfolgreiche Gastspiel der Schwaben bot. Auch eine Szene, in der der VfB-Profi Angelo Stiller durch einen schwedischen Gegenspieler beleidigt wurde, schlägt hohe Wellen.