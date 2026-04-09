Carolin Kebekus meldet sich mit sieben neuen Folgen ihrer Show zurück - den Auftakt markiert das Thema "Female Rage". Zur Seite stehen ihr Lady Bitch Ray, die Rapperinnen Ebow und Mariybu sowie ein starkes Ensemble. Auch Bully wird in einer späteren Folge zu Gast sein.
Carolin Kebekus (45) meldet sich mit voller Wucht zurück. Ab 9. April sind sieben neue Folgen der "Carolin Kebekus Show" in der ARD Mediathek abrufbar - wöchentlich ab 19.30 Uhr. Ab 23:35 Uhr ist die jeweilige Episode auch im Ersten zu sehen. Den Auftakt macht eine Folge, die es in sich hat: Thema ist "Female Rage" - weibliche Wut als gesellschaftliche Kraft und persönlicher Ausdruck.