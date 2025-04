Das Vorsprechen für seine Rolle in "Dawson's Creek" vergleicht Joshua Jackson mit den "Die Tribute von Panem"-Filmen. Mit Jesse Tyler Ferguson spricht er auch über den Moment, in dem er erfuhr, dass er die Rolle des Pacey Witter bekommen hat.

Joshua Jackson (46) hat sich in einem Podcast an die "brutalen" Vorsprechen für seine Rolle des Pacey Witter in der Teenie-Serie "Dawson's Creek" erinnert. Dabei verglich der Schauspieler das Vorgehen sogar mit den "Die Tribute von Panem"-Filmen.

"Ich glaube, ich hatte ungefähr neun Vorsprechen für - ich glaube, zuerst für Pacey, dann für Dawson, dann wieder für Pacey", erinnert sich Jackson in einer Folge von Jesse Tyler Fergusons (49) Podcast "Dinner's on Me". "Und als ich es dann in die letzte, letzte, letzte Runde geschafft habe, haben sie mich auf die Ranch von Warner Bros. gebracht."

Lesen Sie auch

Die Konkurrenz sei groß gewesen und das Verfahren einschüchternd: "In diesem Raum sind 35 potenzielle Kinder, die jetzt in diesen Hunger-Games-Moment versetzt werden", sagte Jackson. "Und du verbringst buchstäblich den ganzen Tag damit, in Gruppen aufgerufen zu werden, wie: 'Okay, ihr zwei. Ihr vier.' Man wird zurück in den Raum gebracht, man spricht vor, und dann kommt man raus, und... vier Leute sind einfach weg. Und dann sind zwei Leute weg."

"Ich wusste nicht einmal, für welche Rolle ich vorgesprochen hatte"

Dass er die Rolle bekommen hatte, erfuhr Jackson erst, als die Sonne schon lange untergegangen war, erinnert er sich weiter: "Ich komme aus der Toilette, und alle WB-Führungskräfte sind aus ihren Büros gekommen und stehen da und starren mich und James [Van Der Beek] und Katie [Holmes] und Michelle [Williams] an, und wir denken: 'Oh, jetzt werden wir wohl gegessen. Jetzt stecken sie uns in den Topf'. Und sie sagten: 'Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade den Job bekommen!' Ich glaube, ich wusste nicht einmal, für welche Rolle ich letztendlich vorgesprochen hatte."

Jackson spielte die Rolle des Pacey Witter in der beliebten Serie von 1998 bis 2003 alle sechs Staffeln lang. In der Serie werden die komplizierten Beziehung von Dawson (Van Der Beek), Joey (Holmes), Pacey und Jen (Williams) dargestellt, die in ihren letzten Teenagerjahren versuchen, langsam erwachsen zu werden.