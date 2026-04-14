"Privat und beruflich Zeug zusammengebrochen, womit ich niemals gerechnet hätte": Lola Weippert verrät in ihrem Podcast mit Vanessa Mai, dass ihr Freund Schluss gemacht hat. Nicht der einzige Rückschlag für die Moderatorin.

Vor einem Jahr hatte Lola Weippert (30) ihre neue Beziehung öffentlich gemacht - nun ist es wieder vorbei. Dies verriet die Moderatorin in der ersten Folge von "Schön laut", ihrem Podcast mit Sängerin Vanessa Mai (33). "Bei mir ist privat und beruflich Zeug zusammengebrochen, womit ich niemals gerechnet hätte", erzählte Weippert.

Zunächst habe sie sich mit ihrer langjährigen Managerin "auseinandergelebt", sagte Weippert. Dann folgte der private Nackenschlag: "Und dann hat sich mein Partner wenige Wochen später getrennt". Dies sei jetzt zwei oder drei Wochen her.

"Ich wusste, dass nicht alles perfekt war", räumte sie ein. "Aber ich denke mir immer, man kann doch miteinander sprechen", schob sie nach. Er habe als Trennungsgrund genannt, dass "ihm einfach alles zu viel" sei.

"Wähl den, der dich hält": So schwärmte Lola Weippert von Partner

Bis vor wenigen Monaten war Lola Weippert mit ihrem damaligen Freund noch auf Weltreise. In den sozialen Medien ließ sie ihre Fans an der Tour teilhaben. Ende Februar 2026 hatte sie ihren Followern in einem Video mitgeteilt, dass sie ihre Reise unterbrechen musste. Sie müsse sich in Deutschland "um ganz viele Sachen kümmern", sagte sie darin, Details nannte sie nicht. Im Podcast mit Vanessa Mai sagte sie nun, dass es um die Trennung von ihrer Managerin ging.

In einem Video von der Reise, das sie ebenfalls im Februar postete, hatte Lola Weippert noch in höchsten Tönen von ihrem Freund geschwärmt. "Wähl den, der dich hält. Nicht den, der dich hinhält", schrieb sie auf Instagram. In dem kurzen Clip springt sie ihrem Partner, der nur von hinten zu sehen ist, in die Arme.

"Heute wähle ich jemanden, bei dem ich nicht kämpfen muss, um geliebt zu werden. Jemanden, der bleibt, wenn ich nicht perfekt bin, der mich nicht testet, sondern trägt, der nicht Spielchen spielt, sondern einfach da ist", schrieb sie außerdem.