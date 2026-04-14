"Privat und beruflich Zeug zusammengebrochen, womit ich niemals gerechnet hätte": Lola Weippert verrät in ihrem Podcast mit Vanessa Mai, dass ihr Freund Schluss gemacht hat. Nicht der einzige Rückschlag für die Moderatorin.
Vor einem Jahr hatte Lola Weippert (30) ihre neue Beziehung öffentlich gemacht - nun ist es wieder vorbei. Dies verriet die Moderatorin in der ersten Folge von "Schön laut", ihrem Podcast mit Sängerin Vanessa Mai (33). "Bei mir ist privat und beruflich Zeug zusammengebrochen, womit ich niemals gerechnet hätte", erzählte Weippert.