Wurzeln in Kultdisko: Rockfabrik-Fans gründen Band – und schaffen es bis ins Radio

1 Das Quintett um den Kornwestheimer Songschreiber Manuel Heller (Mitte) liebt poppigen Metal. Foto: privat

Violet spielen klassischen 80er-Jahre-Hair-Metal. Das passt zu ihren Wurzeln, die in einer Ludwigsburger Kultdisko liegen, der die jungen Musiker selbst und viele andere bis heute nachtrauern.











Der Legendenstatus der Ludwigsburger Rockfabrik kommt nicht von ungefähr. Einige frühere Stammgäste bekommen noch heute feuchte Augen, wenn sie an die Stippvisiten von Megastars wie Metallica denken. Andere trauern den Konzerten oder feuchtfröhlichen Partys mit harten Klängen in der Großraumdisko nach. Manuel Heller geht es jedenfalls so. Der junge Mann mit Wurzeln in Kornwestheim hat zwar nur die letzten Jahre der Rofa bis zu ihrem Aus an Silvester 2019 erleben können. Doch die haben ihn geprägt, prägen ihn bis heute. Und vor allem würde es ohne die Rockfabrik die Band Violet nicht geben, für die er Songs schreibt und Gitarre spielt.