Wurst-Rückruf bei Lidl – beim Grillen lauert unsichtbare Gefahr

In einer beliebten Bratwurst vom Discounter kann eine versteckte Zutat für Probleme sorgen – beim Hersteller ist ein kritischer Fehler passiert.
Die Meemken Wurstwaren GmbH & Co. KG hat einen dringenden Rückruf für ihre „KAMAR Geflügelbratwurst“ in der 500-Gramm-Packung gestartet. Das Produkt wurde in verschiedenen Lidl-Filialen in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland verkauft. Der Grund für den Rückruf ist ein Etikettierungsfehler, der für Allergiker gefährlich werden könnte.