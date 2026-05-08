Wurst-Rückruf bei Lidl – beim Grillen lauert unsichtbare Gefahr

In einer beliebten Bratwurst vom Discounter kann eine versteckte Zutat für Probleme sorgen – beim Hersteller ist ein kritischer Fehler passiert.

Die Meemken Wurstwaren GmbH & Co. KG hat einen dringenden Rückruf für ihre „KAMAR Geflügelbratwurst“ in der 500-Gramm-Packung gestartet. Das Produkt wurde in verschiedenen Lidl-Filialen in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland verkauft. Der Grund für den Rückruf ist ein Etikettierungsfehler, der für Allergiker gefährlich werden könnte.

Bei Teilen der Produktion wurde statt der regulären Geflügelbratwurst die Variante „Geflügelbratwurst mit Käse“ abgefüllt. Auf den Verpackungen des beliebten Halal-Produkts fehlt jedoch der Hinweis auf diesen Zusatz und damit auch der verpflichtende Allergenhinweis auf Milch und Laktose.

Bratwurst-Rückruf bei Lidl. Foto: Meemken Wurstwaren GmbH & Co.KG

Lidl-Wurst ist Gefahr für Allergiker

Für Menschen mit Milcheiweißallergie oder Laktoseintoleranz kann der Verzehr dieser falsch etikettierten Produkte zu gesundheitlichen Beschwerden wie Durchfall und Erbrechen führen.

Wurst-Rückruf bei Lidl

Von dem Rückruf betroffen ist ausschließlich folgende Charge:

Produkt: Geflügelbratwurst, Marke Kamar

Inhalt: 500 g

Los/Chargennummer: 5161516

Mindesthaltbarkeitsdatum: 26.06.2026

EAN: 4008460266741

Für Verbraucher ohne entsprechende Allergien oder Unverträglichkeiten besteht kein besonderes gesundheitliches Risiko. Die betroffenen Packungen können in den jeweiligen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Andere Chargen und Produkte des Herstellers sind nach aktuellen Angaben nicht von dem Rückruf betroffen.