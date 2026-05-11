Wurst-Rückruf bei Lidl – beim Grillen droht unsichtbare Gefahr

In einer beliebten Bratwurst vom Discounter kann eine versteckte Zutat für Probleme sorgen – beim Hersteller ist ein kritischer Fehler passiert.

Die Meemken Wurstwaren GmbH & Co. KG hat einen dringenden Rückruf für ihre „KAMAR Geflügelbratwurst“ in der 500-Gramm-Packung gestartet. Das Produkt wurde in verschiedenen Lidl-Filialen in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland verkauft. Der Grund für den Rückruf ist ein Etikettierungsfehler, der für Allergiker gefährlich werden kann.

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Bei Teilen der Produktion wurde statt der regulären Geflügelbratwurst die Variante „Geflügelbratwurst mit Käse“ abgefüllt. Auf den Verpackungen des beliebten Halal-Produkts fehlt jedoch der Hinweis auf diesen Zusatz und damit auch der verpflichtende Allergenhinweis auf Milch und Laktose.

Bratwurst-Rückruf bei Lidl. Foto: Meemken Wurstwaren GmbH & Co.KG

Lidl-Wurst für Allergiker gefährlich

Für Menschen mit Milcheiweißallergie oder Laktoseintoleranz kann der Verzehr dieser falsch etikettierten Produkte zu gesundheitlichen Beschwerden wie Durchfall und Erbrechen führen.

Wurst-Rückruf bei Lidl

Von dem Rückruf betroffen ist ausschließlich folgende Charge:

Produkt: Geflügelbratwurst, Marke Kamar

Inhalt: 500 g

Los/Chargennummer: 5161516

Mindesthaltbarkeitsdatum: 26.06.2026

EAN: 4008460266741

Für Verbraucher ohne entsprechende Allergien oder Unverträglichkeiten besteht kein besonderes gesundheitliches Risiko. Die betroffenen Packungen können in den jeweiligen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Andere Chargen und Produkte des Herstellers sind nach aktuellen Angaben nicht von dem Rückruf betroffen.